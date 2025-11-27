Servicios

¡BDV facilita nuevos trámites! Así puedes solicitar y obtener tu tarjeta de débito

Esta tarjeta del Banco de Venezuela (BDV) permite realizar pagos, retirar dinero en cajeros automáticos y efectuar transacciones internacionales. 

Por

Jessica Molero Gómez
Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 06:01 pm
Banco de Venezuela tarjeta de débito del BDV
Foto: Banco de Venezuela tarjeta de débito del BDV
El Banco de Venezuela (BDV) permite a sus clientes obtener la tarjeta de débito de manera rápida y segura a través de su plataforma digital, este instrumento facilita pagos en comercios, retiros de efectivo en cajeros automáticos y transacciones en moneda nacional o extranjera, evitando desplazamientos y largas filas en las sucursales.

Para iniciar la solicitud, los usuarios deben ingresar a BDVenlínea personas con su usuario y contraseña. Luego, deben navegar a la sección “Servicios”, seleccionar “Tarjetas” y finalmente hacer clic en “Asignación de tarjetas”, este proceso digital garantiza un trámite cómodo, rápido y seguro.

Una vez dentro, el usuario debe elegir el tipo de tarjeta de débito que desea y la oficina en la que retirará el plástico. Es fundamental verificar los datos ingresados antes de confirmar la solicitud, evitando errores que puedan retrasar la entrega.

De manera que, al solicitar la tarjeta, se debe realizar el pago correspondiente al momento del trámite, tras la confirmación, la tarjeta estará lista para ser retirada en la oficina seleccionada en un plazo aproximado de 10 días hábiles, optimizando tiempo y esfuerzo para los clientes.

Foto: Banco de Venezuela tarjeta de débito del BDV

Requisitos necesarios para obtener la tarjeta de débito del BDV

Para obtener la tarjeta de débito del BDV, se deben cumplir ciertos requisitos esenciales, algunos de ellos son:

  • Tener 18 años o más.

  • Contar con un correo electrónico activo.

  • Poseer un número de teléfono celular operativo.

  • Haber firmado el Contrato Múltiple de Productos y Servicios Bancarios de Captación para Persona Física.

Jueves 27 de Noviembre de 2025
Servicios