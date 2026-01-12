NFL: Los New England Patriots superaron a Los Angeles Chargers en el Comodín

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de New England Patriots se reafirmó como la revelación del torneo esta temporada y acaba de avanzar de ronda en los playoffs de la NFL, tras superar a Los Angeles Chargers, en un duelo de Comodín que pudiste presenciar en vivo a través de las pantallas de Meridiano Televisión.

La escuadra patriota tuvo una destacada segunda parte, para terminar de inclinar una balanza que ya habían trabajado con su defensa en los dos cuartos iniciales, para terminar superando a su rival con pizarra de 16-3.

Resumen:

En el primer periodo hubo pocos riesgos y por lo tanto, ninguna escuadra de hizo daño. Sin embargo, en el siguiente comenzó el movimiento con 3 puntos de los Chargers y 6 de New England.

En la segunda mitad, se mantuvo el dominio de los Patriots, quienes no toleraron más anotaciones y en cambio, acumularon tres unidades más en el tercer tramo y Drame Maye puso cifras definitivas con un touch down en el último cuarto.

Venezolano Andy Borregales sigue haciendo historia:

Aunque Maye se llevó la mayoría de las miradas por su touch down, el que entró en la historia fue el venezolano Andy Borregales, quien se convirtió en el primer criollo en anotar en un duelo de playoffs de la NFL.

El novato sensación venezolano estuvo perfecto con tres tiros de campo, incluyendo una patada de 39 yardas y de esa manera, anotó los primeros nueve puntos de su conjunto, dejando la bandera venezolana en alto.

Ahora, la escuadra de New England se metió en el pelea y buscará seguir avanzando, luego de llegar a la etapa de playoffs (sin contar el Comodín) por primera vez desde 2018.