NFL: Los Angeles y New England inician los playoffs por Meridiano Televisión

El venezolano Andy Borregales buscará tener un rol protagónico 

Domingo, 11 de enero de 2026 a las 07:51 pm
NFL: Los Angeles y New England inician los playoffs por Meridiano Televisión
FOTO: CORTESÍA
El camino a la Super Bowl continúa y los playoffs comenzaron con duelos sumamente electrizantes. Por lo tanto, la jornada de este domingo luce bastante reñida y el duelo entre Los Angeles Chargers y los New England Patriots, podrás disfrutarlo por las pantallas de Meridiano Televisión.

Contando con el venezolano Andy Borregales, la escuadra de New England buscará hacer historia en la fase de postemporada y todo el análisis de cara a este encuentro, podrás tenerlo en vivo desde las 8:30pm y la hora de inicio del encuentro será a las 9:00pm (hora venezolana).

Este luce como uno de los choques más parejos de la jornada, a pesar de que Chargers parta con cierto favoritismo. Sin embargo, Patriots quiere seguir siendo la revelación y dar un golpe sobre la mesa en este inicio de los playoffs de la NFL.

