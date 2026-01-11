MLB

Bregman: los números que lo sitúan en un "club exclusivo" de solo seis jugadores en la actualidad

Con la firma de Alex Bregman, los Chicago Cubs no solo adquieren a un tercera base de élite, sino a uno de los bateadores más selectos de las Grandes Ligas

Por

Eimy Carta
Domingo, 11 de enero de 2026 a las 01:45 pm
La "Ciudad de los Vientos" tiene un nuevo referente en la esquina caliente. Tras confirmarse su acuerdo por cinco años y 175 millones de dólares, Alex Bregman se convierte en la pieza angular del proyecto de los Cubs para 2026. Sin embargo, más allá del impacto mediático, es su consistencia científica en el plato lo que ha dejado boquiabiertos a los analistas.

Un perfil estadístico de élite

Desde la temporada 2022, Bregman ha demostrado una combinación de contacto y potencia que muy pocos pueden replicar. El nuevo antesalista de los Cubs es 1 de los únicos 6 bateadores en todo el béisbol que mantienen simultáneamente:

  • Un K% (porcentaje de ponches) inferior al 15%.

  • Un OPS (On-base plus slugging) superior a .800.

Esta métrica lo coloca en una categoría de "cirujano del bateo", compartiendo honores con figuras como José Ramírez, Mookie Betts y Vladimir Guerrero Jr.. Mientras la liga tiende a aceptar más ponches a cambio de poder, Bregman se mantiene como una anomalía de eficiencia, castigando a los lanzadores sin regalar outs.

El nuevo líder del Wrigley Field

La llegada de Bregman no solo desplaza a jóvenes talentos como Matt Shaw a roles de utilidad, sino que inyecta una mentalidad ganadora probada en octubre. Con dos anillos de Serie Mundial y tres selecciones al All-Star (incluyendo 2025), su liderazgo es visto como el motor que los Cubs necesitaban tras quedar segundos en la NL Central el año pasado.

"La llegada de Bregman tiene tanto que ver con su liderazgo como con su enfoque ofensivo, el cual encaja perfectamente en el Wrigley Field", señalan fuentes cercanas a la negociación.

Detalles del Contrato

El compromiso de ambas partes es total. El contrato de Bregman incluye:

  • Monto total: $175 millones por 5 temporadas.

  • Cláusulas: Una cláusula completa de no intercambio (no-trade clause).

  • Estructura: $70 millones del total son dinero diferido.

Con este movimiento, los Cubs envían un mensaje claro al resto de la liga: la reconstrucción ha terminado y la ventana para competir por el título está oficialmente abierta.

 

