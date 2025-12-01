MLB: ¿Red Sox logrará retener a Alex Bregman en 2026?

Suscríbete a nuestros canales

Medias Rojas de Boston quiere competir en la temporada 2026 de Grandes Ligas. La idea es disputar un lugar en la postemporada y pelear para llegar a la Serie Mundial. Alex Bregman es fundamental para esos objetivos, pero ¿hay argumentos para pensar que volverá al club en 2026?

La huella de Bregman en Red Sox fue determinante, aportando: ofensiva, defensa, liderazgo, mentoría, siendo clave para llegar a postemporada. Es el argumento más importante que tiene el club para retenerlo; por otra parte, él también se sintió agusto en la ciudad con una adaptación rápida junto a su familia.

Alex busca un contrato de 5x25, en un mercado limitado para los tercera base. Su perfil es muy buscado y podría haber grandes competidores por sus servicios. Al final no todo dependerá del dinero, razón por la cual, se cree que Boston parte con ventaja, aunque no es decisivo.

Posibles destinos de Alex Bregman si rechaza Red Sox

Alex Bregman necesita asegurar un lugar a largo plazo en su próximo equipo. Red Sox es ese lugar, ofrece un equipo joven con proyección a postemporada y un núcleo fuerte para competir año a año. Sin embargo, hay candidatos importantes que podrían convencerlo de rechazar la opción de Boston.

Mets de Nueva York: La opción de Bregman en la 'gran manzana' dependerá de la decisión sobre Pete Alonso. Si Alonso parte, Mark Vientos podría moverse a primera y dejar libre la tercera. David Stearns, que lo conoce desde Houston, sería clave en las negociaciones.

Marineros Seattle: Resolvió la tercera base con un cambio por Eugenio Suárez, pero ahora es agente libre. Bregman aparece como una opción real: ofensiva confiable, defensa élite, con encaja perfecto para la alineación del equipo, por delante de Julio Rodríguez o Cal Raleigh.

Tigres Detroit: Favorito el invierno pasado con una oferta de seis años y 171.5 millones, insuficiente. El mánager A.J. Hinch, ex dirigente suyo en Houston, un atractivo adicional. Tras el colapso en la División Central y el peor OPS en tercera, Alex es una necesidad evidente.

Números de Alex Bregman con Medias Rojas de Boston en 2025

Alex Bregman en solo una temporada se convirtió en parte fundamental de la ofensiva de Medias Rojas de Boston. Demostró que no necesita tener mucha adaptación para batear en el parque más sencillo para su rendimiento histórico en Grandes Ligas.

Números de Bregman en 2025:

- 114 juegos, 433 turnos, 64 anotadas, 118 hits, 28 dobles, 18 jonrones, 62 importadas, 1 base robada, 51 boletos, 70 ponches, .273 promedio, .360 OBP, .462 SLG, .821 OPS