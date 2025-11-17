MLB: Josh Naylor se queda en Seattle

Suscríbete a nuestros canales

Los Marineros de Seattle están a punto de concretar el primer gran movimiento de la agencia libre: la renovación del primera base Josh Naylor por cinco temporadas, según reportes de ESPN. El acuerdo, que se estima en 125 millones de dólares, representa una apuesta clara por la continuidad y el impacto ofensivo que Naylor demostró desde su llegada en la fecha límite de cambios.

Números que respaldan la inversión

Naylor, adquirido desde los Cascabeles en julio, se convirtió rápidamente en una pieza clave del lineup de Seattle. En la temporada regular, bateó .295 con 20 cuadrangulares, 92 carreras impulsadas y 30 bases robadas, mostrando una combinación poco común de poder y velocidad para su posición. Su producción se tradujo en un wRC+ de 128, indicador que lo colocó entre los mejores primera base de la Liga Americana.

Pero fue en la postemporada donde su valor se disparó: promedió .340 con tres jonrones en 12 juegos, liderando la ofensiva de los Marineros en momentos clave. Su enfoque agresivo al plato, junto con una mecánica de bateo orientada al pull side, maximizó su slugging y lo convirtió en un favorito de la afición.

Perfil de impacto

Más allá de los números, Naylor aporta una energía competitiva que ha contagiado al clubhouse. Su estilo de juego intenso, su capacidad para producir en situaciones de presión y su liderazgo silencioso lo han convertido en un referente para los jóvenes del equipo. Representado por ISE Baseball, Naylor se posiciona como el primer gran contrato del invierno, marcando tendencia en el mercado de agentes libres.

La renovación de Naylor responde a una estrategia clara: mantener la columna vertebral ofensiva que llevó al equipo a la postemporada. Con Julio Rodríguez como rostro de la franquicia y Naylor como complemento ideal en el medio del orden, Seattle refuerza su identidad como un equipo agresivo, atlético y con capacidad de manufacturar carreras de múltiples formas.

Además, el contrato de cinco años ofrece estabilidad en una posición históricamente volátil para los Marineros. Desde la salida de Kyle Seager, el equipo había buscado un bate confiable en las esquinas, y Josh Naylor parece ser la respuesta definitiva.

Si bien su rendimiento en 2025 fue sobresaliente, la clave estará en su capacidad de sostener esa producción a lo largo del contrato. Su historial de lesiones menores y su estilo de juego físico podrían representar riesgos, pero su disciplina en el plato y su evolución como bateador sugieren que su techo aún no ha sido alcanzado.