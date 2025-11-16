MLB: Eugenio Suárez puede firmar en uno de estos destinos para 2026

Suscríbete a nuestros canales

La agencia libre es el tema del momento en la Major League Baseball y no es para menos, luego de finalizada la temporada 2025. Todas las 30 organizaciones ya están en marcha para crear su mejor planificación de cara al 2026 en la que desean levantar el título.

Uno de los agentes libres más importantes en la actualidad es el venezolano Eugenio Suárez. El antesalista, conocido por su poder, liderazgo y constancia, se mantiene como una pieza atractiva para cualquier franquicia que busque experiencia, ofensiva, defensa y jerarquía para los momentos cruciales dentro del clubhouse.

En la temporada pasada, culminó con 159 juegos disputados, anotando 91 carreras, seguido de 134 hits, 28 dobles, 49 jonrones (marca personal), 118 remolcadas, cuatro bases robadas, 46 boletos, 3.6 de WAR y promedio de bateo en .228. Todos estos números con los Arizona Diamondbacks y los Marineros de Seattle, respectivamente.

Eugenio Suárez, uno de los más buscados para 2026

Según la plataforma Just Baseball, elaboró una lista con los destinos más coherentes para su futuro inmediato, siendo esta una revelación de lo que puede ser su valor para distintos equipos a lo largo de una temporada.

Las opciones planteadas son de pura proyección y, por supuesto, de cómo se movería el mercado de antesalistas, especialmente cuando firme el también agente libre, Alex Bregman. Suárez, que ha demostrado capacidad para producir incluso en campañas de altos y bajos, sigue siendo un perfil capaz de impactar alineaciones que necesiten mayor poder para competir por su división.

Los candidatos a firmarlo darían un salto de calidad significativo y tendrían un claro mensaje a sus fanáticos de que van en la búsqueda de pelear por el título. En la lista se encuentran los siguientes equipos:

Arizona Diamondbacks

Athletics

Detroit Tigers

Seattle Mariners

Boston Red Sox

Sin duda alguna, el nombre de Eugenio Suárez estará entre los agentes libres más buscados por lo que pudo hacer en 2025 y lo que puede aportar para el éxito de cualquier organización que busque hacer historia.