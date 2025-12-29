Farándula

Pilín León celebra llegada de nuevo miembro a la familia

El frío no impidió que la belleza mundial estuviese con la pequeñita entre sus brazos 

Lunes, 29 de diciembre de 2025
Pilín León / Cortesía
El hogar de la Miss Aragua y Miss Mundo 1981 Pilín León, se encuentra de celebración y felicidad por la llegada de su nieta Elisa María.

Una niña preciosa

A través de Instagram la criolla residencia desde hace años en Colombia, informó que la pequeña nació en Canadá, dónde radica uno de sus hijos.

La pequeñita es toda una belleza que tiene los ojitos achinados de la abuela, quien ganó el certamen mundial en el Royal Albert Hall de Londres.

"Mi nueva princesita canadiense Elisa María y mi Avril Sofía", escribió en la publicación, en la que aparece sonriente recibiendo el gran amor de sus dos nietas.

Pilín fue recibida con mucho amor en pleno mes de diciembre de unión, celebración y sobre todo mucho cariño familiar.

Muestras de amor

Jacqueline Aguilera, Bárbara Palacios y su eterna compañera y amiga Irene Sáez, reaccionaron a la bonita publicación que muestra la unión y cariño que vive su familia en Canadá.

Desde hace muchos años León se encuentra residenciada en el vecino país, dedicada en ayudar a venezolanos inmigrantes que llegan a Colombia, en busca de oportunidades.

