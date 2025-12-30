LVBP: ¿Por qué Leones del Caracas fue el equipo decepción de la temporada 2025-2026?

Suscríbete a nuestros canales

Cada vez que inicia una temporada de la LVBP, el nombre de Leones del Caracas siempre aparece entre los favoritos para avanzar al Round Robin. Esto se debe al peso de la historia detrás de la franquicia capitalina, así como la cantidad de títulos nacionales en sus vitrinas que los convierten en los más laureados de la liga.

Cuando el equipo logra clasificar a la postemporada, pero se queda fuera de carrera para disputar la final, muchos fanáticos califican la temporada como aceptable. Sin embargo, cuando las cosas no logran despegar durante la ronda regular, y por ende quedan en los últimos puestos de la tabla, las palabras "decepción" y "fracaso" son las más usadas para describir su año.

Una nueva decepción para Leones

La zafra 2024-2025 no sirvió como ejemplo para los Leones del Caracas en esta ocasión. Si bien la gerencia trató de reforzar los puntos débiles del equipo para este año, lo cierto del caso es que prácticamente ningún movimiento dejó buenas sensaciones. De hecho, la ratificación de José Alguacil como manager fue para muchos aficionados melenudos el motivo principal de la pésima temporada que vivieron.

Al final dejaron un registro de 24 victorias y 32 derrotas para quedar hundidos en el sótano de la clasificación, a seis juegos del primer lugar y a cuatro del Comodín. Y es que ver a los capitalinos en el sótano de la tabla no sucedía desde las ediciones de la 2016-2017 y 2020-2021, cuando dejaron récords de 27-36 y 15-25, respectivamente.

Números alarmantes

Pero el mal de los Leones del Caracas en esta 2025-2026 no se debió a una persona en específico, sino al colectivo. Para ser más específicos, el pitcheo no logró dar la talla y en varias ocasiones dejaron escapar victorias que pudieron marcar la diferencia durante la ronda regular.

Y es que las estadísticas colectivas señalaron a los melenudos como el peor equipo en cuanto a efectividad (5.97), el que más permitió carreras (356) y hits (601), y al que más le batearon los rivales (.309). Además, hasta 10 relevistas se combinaron para desperdiciar 17 oportunidades de salvamento.

Asimismo, cabe agregar que el único abridor de Leones con una efectividad por debajo de 4.00 fue el zurdo José Torres, quien exhibió un promedio de carreras limpias permitidas de 3.62 en 49.2 entradas de labor. Del resto, todos los abridores fueron duramente castigados por los rivales, sobre todo Erick Leal (8.02).

Por detalles como esos, los Leones del Caracas finalizaron como el equipo decepción de la temporada 2025-2026 de la LVBP. Quedará de parte de la gerencia hacer un buen análisis de lo sucedido para tomar mejores acciones de cara a la siguiente zafra de la pelota venezolana, donde se espera que vuelvan a regresar al Round Robin.