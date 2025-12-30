LVBP: Tiburones tiene una amplia lista de peloteros disponibles para reforzar en el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Este próximo miércoles 31 de diciembre se realizará el draft de adiciones y sustituciones de la LVBP para el Round Robin, el cual servirá para que los equipos clasificados potencien sus rosters para tratar de avanzar a la final. Entre los equipos eliminados de esta temporada 2025-2026, los Tiburones de La Guaira cuentan con una larga lista de peloteros disponibles para convertirse en refuerzos.

Tiburones presentes en el Round Robin

Como muchos recordarán, el conjunto escualo finalizó en la séptima casilla de la clasificación durante la ronda regular. Y es que su marca de 27 victorias y 29 derrotas no les permitió igualar la línea de Tigres de Aragua (28-28), último equipo que tuvo acceso a jugar la Serie de Comodín.

Ante dicho panorama, varias figuras de los Tiburones de La Guaira manifestaron sus intenciones de reforzar a los equipos que estarán en el Round Robin. Cabe mencionar que esta lista preliminar, la cual publicó el periodista Carlos Valmore Rodríguez, está sujeta a cambios.

Lista de peloteros de Tiburones de La Guaira disponibles para reforzar en el Round Robin