LVBP: Yohendrick Piñango dejó números de altura para ser el Jugador del Mes

El jardinero venezolano fue una de las claves para que Cardenales de Lara se quedara con el liderato de la clasificación en la ronda regular

Por

Theoscar Mogollón González
Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 04:32 pm
Foto: @cardenalesdice
La ronda regular de la temporada 2025-2026 de la LVBP finalizó y ya todo está prácticamente listo para dar inicio al Round Robin. Luego de varias semanas de mucho beisbol, emociones e intensidad, los Cardenales de Lara terminaron en el primer lugar gracias a varios factores, siendo uno de esos el oportuno bate de Yohendrick Piñango.

Piñango no paró de batear en diciembre

El oriundo de Carora se reportó con los crepusculares a finales del mes de noviembre, y si bien no arrancó muy productivo, al final su producción ofensiva creció a tal punto de convertirse en el Jugador del Mes de diciembre para la LVBP.

A lo largo de ese periodo de tiempo, Yohendrick Piñango se embasó en 17 de los 18 encuentros que disputó. Además, concretó ocho juegos multi-hits (tres juegos de tres hits y uno de cuatro), y cerró la ronda regular con nueve carreras remolcadas en sus últimos cuatro compromisos.

En total dejó una línea ofensiva de .371/.464/.671 producto de 26 imparables en 70 turnos al bate, con seis dobles, cinco jonrones, 21 carreras impulsadas, 20 anotadas, y 1.135 de OPS.

Números de Yohendrick Piñango en la temporada 2025-2026 de la LVBP

  • 24 juegos
  • 91 turnos
  • 33 hits
  • 8 dobles
  • 8 jonrones
  • 31 carreras impulsadas
  • 24 carreras anotadas
  • 15 bases por bolas
  • 21 ponches
  • .363 AVG
  • .444 OBP
  • .714 SLG
  • 1.158 OPS

 

Beisbol