LVBP: Yohendrick Piñango dejó números de altura para ser el Jugador del Mes

La ronda regular de la temporada 2025-2026 de la LVBP finalizó y ya todo está prácticamente listo para dar inicio al Round Robin. Luego de varias semanas de mucho beisbol, emociones e intensidad, los Cardenales de Lara terminaron en el primer lugar gracias a varios factores, siendo uno de esos el oportuno bate de Yohendrick Piñango.

Piñango no paró de batear en diciembre

El oriundo de Carora se reportó con los crepusculares a finales del mes de noviembre, y si bien no arrancó muy productivo, al final su producción ofensiva creció a tal punto de convertirse en el Jugador del Mes de diciembre para la LVBP.

A lo largo de ese periodo de tiempo, Yohendrick Piñango se embasó en 17 de los 18 encuentros que disputó. Además, concretó ocho juegos multi-hits (tres juegos de tres hits y uno de cuatro), y cerró la ronda regular con nueve carreras remolcadas en sus últimos cuatro compromisos.

En total dejó una línea ofensiva de .371/.464/.671 producto de 26 imparables en 70 turnos al bate, con seis dobles, cinco jonrones, 21 carreras impulsadas, 20 anotadas, y 1.135 de OPS.

Números de Yohendrick Piñango en la temporada 2025-2026 de la LVBP