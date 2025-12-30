LVBP: Cardenales y Caribes cortaron el dominio de los Leones en este apartado

Suscríbete a nuestros canales

En los recientes tres años, cuando de cuadrangulares se trató Leones del Caracas fue el principal referente en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP); en cada uno de esos torneos apuntalaron de manera solitaria el apartado.

Para la 2022/2023 los melenudos a la calle mandaron 58 esféricas, en Oswaldo Arcia y José Rondón tuvieron a sus máximos exponentes, cada uno con 11 tablazos de cuatro esquinas, además de que junto a Balbino Fuenmayor lideraron el cónclave. Por su parte, Cardenales de Lara fue el segundo mejor 53 y solo estos dos equipos consiguieron al menos cinco decenas.

Cardenales y Caribes ¡Cuidado!

Durante el 2023/2024 el conjunto caraquista totalizó 53 por encima de los 51 que sumaron los Tiburones de La Guaira; ese año de nuevo la “Locura” Rondón fue el número 1 tanto de su grupo como del circuito con 14. En la manada fue el único con mínimo 10.

Asimismo, el año pasado Leones sacó buena ventaja con sus 73, seguidos por Navegantes del Magallanes que mandaron 66, el resto de la LVBP quedó por debajo de los 60. El felino más destacado fue Harold Castro que sumó 15, seguido por Arcia con 14, en la ocasión solo ellos también dejaron al menos 10.

Pero para este 2025/2026 la cadena se detuvo; más allá de sus muy graves problemas con el pitcheo y la importación, el bajo rendimiento del equipo, a pesar de su buena ofensiva, tuvo como aliciente la caída en jonrones, 55 con los que se descendió hasta la 6ta casilla, notoriamente por debajo del Cardenales y Caribes de Anzoátegui, que completaron 71 y 70.

LVBP - Beisbol - Jonrones - Estadísticas

Este año en el Caracas, Aldrem Corredor resultó el mejor volador de bardas con 8.

En Cardenales nadie redondeó la decena, pero fueron muchos los que aportaron: Yohendrick Pinango y Luisángel Acuña con 8, Danry Vásquez 7, Rafael “Balita” Ortega, Ildemaro Vargas, Alí Sánchez, Jeferson Quero y Eduardo García consiguieron 6.

Respecto a Caribes, Balbino Fuenmayor se posicionó en la azotea de la Liga con 17, la mayor cifra de su carrera de 15 campañas; entre los aborígenes fue escoltado por Hernán Pérez con 9, Carlos Pérez 8, Herlis Rodríguez y Romer Cuadrado 7.