LVBP: ¿Quiénes fueron los campeones de bateo previos a Gorkys Hernández?

El torneo 2025/2026 de la LVBP, como ha sido la dinámica de este siglo, contó con destacadas estadísticas de diversos toleteros, a parte del champion bat, Gorkys Hernández con .374 puntos, estuvieron Jahder Areinamo quien se perfila como principal candidato a Novato del Año, Balbino Fuenmayor que logró la mayor cosecha de jonrones de su ya larga carrera, o Ildemaro Vargas que también logró su más alto promedio de bateo.

En el caso de Hernández, en su primera temporada como miembro de los Tigres de Aragua, se trató de la segunda ocasión en que consigue ser el bateador con el más alto promedio al bate; previamente, por allá en la 2012/2013 alzó el primero.

Al respecto, puntualizamos sobre los 10 ganadores previos de este destacado logro ofensivo en el circuito:

Gorkys Hernández en la crema

El año pasado otro tigrero, Lorenzo Cedrola, fue el número 1 con .395 derivados de 83 hits en 210 turnos legales.

Para la 2023/2024 Gabriel Noriega tuvo la temporada de su carrera en la LVBP con .376 luego de concluir de 197-74 en Leones del Caracas.

En 2022/2023 Freddy Fermín desde Leones arrasó con todo, Novato del Año, Jugador Más Valioso y campeón de bateo; acumuló de 166-67 para .404.

2021/2022. Correspondió a Ramón Flores de los Bravos de Margarita; dejó un apoteósico .416 gracias a sus 67 imparables en 161 chances válidos.

2020/2021; Alí Castillo fue un bárbaro, de .135-58 que devengó en .430 para Águilas del Zulia.

2019/2020. El importado Jay Austin, en su única campaña con Aragua, y en el cónclave, ligó de 102-40 para .392.

2018/2019; Harold Ramírez enamoró a la siempre exigente afición de Leones con .381 unidades, fueron 61 los indiscutibles que distribuyó en 160 turnos.

2017/2018. Henry Urrutia luego de ser descartado por el Caracas, vino con Cardenales de Lara y se vengó con 75 imparables en 195 turnos, .385 de promedio.

2016/2017; Hernán Pérez, en ese entonces con Tigres, bateó de 169-63 para .373.

2015/2016. Álex Romero para el Zulia se fue de 230-88 y mostró .383.