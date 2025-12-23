LVBP: Jaison Chourio brilla para Águilas del Zulia con estos números en diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Para las Águilas del Zulia el mes de diciembre ha sido de altas y bajas; previo al juego de este martes ante Caribes de Anzoátegui, transmitido por Meridiano Televisión, se llegó con marca de 8 ganados y 9 perdidos, algo que les enredó un poco el papagayo respecto a los dos primeros puestos de la tabla de posiciones, pero aún así, dentro de los cuatro que dan pase directo al round robin y entre otras cosas, ha sido posible por el desempeño de Jaison Chourio.

El hermano menor de la figura MLB, Jackson, en el mes de diciembre ha desplegado una ofensiva muy sobresaliente, algo reflejado en su línea ofensiva de:

Jaison Chourio, un caballo en el nido de las Águilas

.371 de average

.451 en porcentaje de embasado

.500 de slugging

.951 en OPS

Todo como resultado de 23 imparables a lo largo de 62 turnos oficiales que han incluido, 4 dobles, 2 triples, 9 bases por bolas, acompañados por 14 carreras anotadas, 12 rayitas impulsadas, 3 bases robadas, además de 12 ponches.

Por esa razón, el joven de 20 años se atornilló en la parte superior de la alineación del mánager Lipso Nava, que ha contado con nombres importantes en el contexto de la LVBP, como Alí Castillo, Andrés Chaparro, Isaías Tejeda y el mismísimo Jackson Chourio.

LVBP - Zulia - Beisbol - Estadísticas - Números

Asimismo y muy importante acotar, el rendimiento de Jaison Oneel durante esta campaña ha ido en línea ascendente; en octubre por ejemplo, arrojó línea de .176/.275/.294/.569 en 10 partidas, mientras que en noviembre mostró un ascenso significativo: en 15 partidas .368/.439/.439/.878.

Inocultable es que en el circuito dominan los toleteros, pero lo fundamental es que Chourio ha mostrado buen nivel ofensivo que debe ser de mucha ayuda para optimizar sus estadísticas en el sistema de Ligas Menores de los Guardianes de Cleveland.

En 2025 entre las categorías Rookie y Clase A+, quedó en .237/.379/.286/.665 con solo 10 extrabases en 87 juegos, 7 dobles, 1 triple y 2 vuelabardas.