LVBP: Águilas con buen pitcheo agudizó el trauma de unos Leones sin melenas

Suscríbete a nuestros canales

Águilas del Zulia en las últimas semanas cayó en un bache de sumo peligro, atenuado por lo cerrado de la tabla de posiciones, y con solo 3 partidos ganados en sus últimos 10, iniciaron en casa serie de dos encuentros con unos Leones del Caracas en una crisis todavía más grave.

Con pitcheo del bueno y efectiva defensa, los rapaces asestaron otro golpe fatal a las complicadas aspiraciones de los melenudos en este torneo de LVBP.

El abridor José Dávila se mostró irregular, 4 hits en contra, 1 boleto, 2 ponches y 1 carrera que fue limpia en solo 2.1 tramos, pero el bullpen del mánager Lipso Nava sacó provecho de una ofensiva felina con severos problemas para remolcar rayitas.

Leones del Caracas vs Águilas del Zulia

En 6.2 episodios los relevistas de Águilas permitieron 7 imparables, pero ninguna anotación siendo apenas 2 los pasaportes expendidos.

El ataque zuliano realmente hizo poco, pero dada la anemia de producción del rival, resultó suficiente; apenas 6 hits y 2 rayitas marcando la primera en la baja del 2 cuando Eduardo Torrealba sorprendió con su primer jonrón en el 2025/2026, tablazo que asestó ante el abridor Erick Leal.

A este mismo le hicieron otra al siguiente inning, por intermedio de el exleón Isaías Tejeda, que bateó para out forzado, acción en la que Kenedy Corona, anotó desde la tercera base, a donde llegó tras sacar boleto y sencillo de Osleivis Basabe.

En cuanto a carreras, lo único que logró la visita fue 1 en el 3ro gracias a Harold Castró que engomó con imparable a Freddy Fermín; al término, Leones se fue 11-3 con corredores en posición anotadora, dejando hasta 10 corredores estancados en los cojines.

LVBP - Beisbol

Resultado final: Caracas 1, Zulia 2.

Ganó Nomar Rojas (3-0, 2.70 en efectividad, 1.10 de whip), el relevista que suplió a Dávila y que lanzó 0.2 perfectos. Salvó Silvino Bracho (10, 0.90/0.90) a quien del mismo modo, nada le hicieron. Perdió Leal (1-4, 7.31/1.72), que no estuvo bien, aunque mejor que en sus recientes presentaciones, en esta ocasión quedó con 4 entradas de 5 indiscutibles, 2 carreras, ambas limpias, 2 bases por bolas más 3 ponches.

Así, Águilas mejoró su marca a 23 ganados, 21 perdidos, compartiendo el 2do puesto con Cardenales de Lara y Tigres de Aragua que vencieron a Caribes de Anzoátegui y Bravos de Margarita, estos perduraron en el 1er lugar pero ahora con 1.5 de ventaja sobre ellos tres.

Leones hizo más profunda su fosa, 19-25, último lugar y que desaprovechó el descanso de Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira en la 6ta y 7ma casilla. Ahora a 2 y 2.5 de ellos respectivamente.