LVBP: Yonny Hernández firma mejor jornada en Venezuela

El camarero de los Cardenales de Lara, Yonny Hernández, fue pieza importante en la victoria crepuscular ante Caribes de Anzoátegui en Puerto La Cruz con una jornada de cinco carreras impulsadas, un nuevo tope personal para él en la LVBP.

El joven de 27 años, ligó de 4-2 con un sencillo remolcador de dos en el sexto para poner el juego por una, y un doble barre bases en el mismo episodio para coronar el mega rally de nueve carreras en la sexta entrada para que los larenses tomaran una ventaja que más nunca perderían.

Hernández está teniendo su mejor temporada hasta ahora con línea ofensiva de .358/.450/.500/.950 en 37 juegos, con 22 empujadas, 23 anotadas, tres jonrones cuatro tubeyes y par de triples.