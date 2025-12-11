LBPRC: Omar López fue ratificado por Santurce

Suscríbete a nuestros canales

Los Cangrejeros de Santurce han confirmado la extensión de contrato de su mánager, el venezolano Omar López, por tres años más. La decisión reafirma la confianza de la organización en su liderazgo y experiencia, consolidándolo como pieza clave en la visión deportiva del conjunto puertorriqueño.

El anuncio fue realizado por César Collins, asesor deportivo del equipo, quien destacó la importancia de mantener la estabilidad en la dirección técnica para alcanzar el objetivo principal: construir un equipo campeón.

Un dirigente con experiencia internacional

Omar López no es un nombre nuevo en el beisbol caribeño ni en el internacional. Con experiencia en ligas menores, ligas invernales, de Estados Unidos y participación en la MLB como coach de los Astros de Houston y en el Clásico Mundial de Beisbol al mando de Venezuela, López ha demostrado capacidad para desarrollar talento y gestionar vestuarios de alto nivel. Su paso por la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol lo posicionó como un estratega respetado, capaz de combinar disciplina en el terreno con motivación emocional.

Desde su llegada a los Cangrejeros, López ha aportado una visión moderna del juego, integrando métricas avanzadas con la tradición beisbolera boricua. Bajo su mando, el equipo ha mostrado mayor cohesión y competitividad, elementos que la directiva considera fundamentales para sostener un proyecto ganador a largo plazo.

De cara a las próximas temporadas, la expectativa es alta. La continuidad de Omar López permitirá consolidar un núcleo de jugadores y potenciar nuevas figuras, mientras se mantiene la ambición de conquistar títulos.