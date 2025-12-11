MLB: Yankees podría cambiar a esta estrella para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York están en la obligación de hacer movimientos de cara a la temporada 2026 de la Major League Baseball. Tanto en el mercado de cambios como en el de agentes libres, necesitan demostrar que pueden volver a ganar una Serie Mundial.

Con esto en mente, se han anunciado diversas informaciones que indican un serio interés de múltiples franquicias de realizar un cambio por el camarero, Jazz Chisholm Jr. Ante esta situación, el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, ha mostrado su opinión sobre lo que podría ser este movimiento.

Según el periodista de MLB, Bryan Hoch, el gerente del conjunto neoyorquino aclaró que el talentoso segunda base ha mejorado el nivel de juego de los Yankees desde su adquisición hace dos fechas límite de traspasos. Para Cashman, Chisholm Jr. no solo es un jugador excepcional, sino que también aporta un atletismo y dinamismo que el equipo necesitaba.

¿Jazz Chisholm Jr. fuera de los Yankees?

En sus palabras, dejó en claro que "cree que es parte de la solución", expresó Cashman sobre Jazz Chisholm Jr. "Alguien que nos ha hecho mejores al adquirirlo hace dos fechas límite y aportarnos atletismo. Está por encima del promedio", añadió el directivo. Chisholm Jr. ha demostrado ser un All-Star desde que llegó a los Yankees, con habilidades destacadas tanto en defensa como en su capacidad para robar bases y conectar con potencia.

Durante la campaña 2025, 130 compromisos disputados, con 75 carreras anotadas, 112 imparables, 15 dobles, un triple, 31 cuadrangulares, 80 remolcadas, 31 bases robadas, 58 boletos, WAR de 4.2 y promedio ofensivo .242.

Finalmente, el futuro de Jazz Chisholm Jr. en los Yankees parece prometedor, aunque el equipo continúa evaluando su rendimiento y sus opciones para lo que será el cierre del mercado de cambios, siempre pensando en su obligación de mostrar una mejor cara la próxima temporada de MLB.