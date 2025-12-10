Alicia Machado llama “damas de compañía” a Dayana Mendoza y Stefanía Fernández

Suscríbete a nuestros canales

¡Sin pelos en lengua! Alicia Machado llamó a Dayana Mendoza y Stefanía Fernández “damas de compañía” en una reciente transmisión en vivo realizada en TikTok, donde defendió de los ataques a Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

La flamante exreina de belleza esta sumergida en una nueva polémica por emitir una cruda opinión sobre sus compatriotas y quienes fueron representantes de Venezuela en el certamen internacional.

Aunque la intención principal era mostrar su respaldo hacia la mexicana, a Machado se le fue la lengua al referirse al back to back venezolano como mujeres que vendieron su dignidad para obtener beneficios.

Si hay alguien que sabe estar en el ojo del huracán es la Miss Universo 1996, por ello, su apoyo incondicional a Fátima, a quien aconsejó y realzó su preparación con Osmel Sousa conocido como ‘Zar de la belleza’.

De igual manera, defendió sus méritos y afirmó que “no debe entregar la corona” por los comentarios de los usuarios en línea.

Alicia Machado arremete sin piedad

Su live subió de tono cuando mencionó a Dayana Mendoza y Stefanía Fernández, aunque sin decir nombres, la referencia hacia las misses era evidente.

“Como yo no fui dama de compañía como las últimas dos Miss Universo que hemos tenido venezolanas que eran damas de compañía del señor (Donald Trump). Yo también hubiera terminado fanática religiosa”, aseveró la también actriz con voz molesta.

Ambas reinas de belleza han seguido el camino del cristianismo y en ocasiones han sido tendencias por sus fuerte argumentos, en especial la Miss Universo 2008.

Asimismo, Alicia Machado hizo un llamado para darle un parado a Telemundo y sus presentadores, luego de que Fátima Bosch decidiera abandonar y cancelar las entrevistas pautadas con la cadena de televisión por preguntas incomodas sobre el supuesto fraude, demanda de Nawat Itsaragrisil y las acusaciones sobre Raúl Rocha, dueño del concurso.

Redes sociales no perdonan a Alicia Machado

Los fanáticos de los certámenes de belleza no han perdona a Alicia Machado por faltar el respeto a Dayana Mendoza y Stefanía Fernández, quienes hasta el momento guardan silencio después de las declaraciones.

Varias páginas y usuarios condenan la opinión “sin fundamentos” de la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’, caracterizada por decir las cosas sin filtro sin medir consecuencias.