Alicia Machado recordó su apasionado romance con reconocido cantante: "El casado era él"

Alicia Machado ha vivido intensos romances a lo largo de su carrera, con apuestos hombres que la han llenado de mucho amor. Uno de ellos fue el cantante y compositor guatemalteco Ricardo Arjona, con quien tuvo una relación cuando tenía tan solo 20 años y él casi 40.

Machado ha hablado en diversas entrevistas del cariño, amor y respeto que sintió por el intérprete de grandes éxitos como “Historia del Taxi”, “Fuiste tú”, “Señora de las cuatro décadas”, “Dime que no” y “Desnuda”.

Dura verdad

La Miss Universo 1996 fue muy clara y precisa en abordar el tema de su amor con Arjona, cuando él estaba casado con Leslie Torres. Una situación que generó en su momento muchas críticas y señalamientos para la criolla por ser la tercera en discordia.

Durante una entrevista para el pódcast “Chingonamente”, de Adriana Gallardo, Machado indicó que el artista le expresaba que jamás la dejaría a los brazos de otro. Además, dijo sin pelos en la lengua que siempre tuvo muy claro que el casado era Ricardo, más no ella.

“Sí, anduve con un tipo casado y el casado era él, no yo. Y el que prometía, y el que me tenía ahí, era él. Nunca me dejaba que yo tuviera un novio. Cada vez que salía con alguien que me podía dar una bonita relación, ahí volvía él otra vez y aparecía", dijo.

Años de amor

La relación entre la belleza universal y el romántico intérprete duró nueve años, siendo un amor compartido con Leslie, con quien Arjona tuvo dos hijos llamados Adria y Ricardo Jr.

En este sentido, la empresaria, actriz y modelo fue contundente al sentirse siempre atacada por la prensa, por ser la única juzgada.

“¿Por qué no le preguntan a él por qué no se divorció? ¿Por qué no le preguntan a él por qué me llamaba? ¿Por qué me perseguía? ¿Por qué se me aparecía en mi casa a las 3 de la mañana? ¿Por qué volvía y me pedía perdón y me decía que sí, que la había dejado, que él se iba a divorciar", expresó.

Hoy Arjona tiene una vida feliz al lado de la modelo venezolana Deisy Arvelo, teniendo en común un hijo llamado Nicolás.