Norwith Gudiño tiene claro qué debe reforzar este año con Leones (+Declaraciones)

Un día más de entrenamientos, un día menos para el comienzo de la temporada 2025-2026 de la LVBP. Los Leones del Caracas no bajan su intensidad en esta pretemporada con la intención de llegar con buen ritmo a la primera semana de acción, donde se medirán a los Bravos de Margarita el jueves 16 de octubre.

Entre las novedades de este viernes resaltó Norwith Gudiño, uno de los lanzadores más determinantes del equipo en las últimas campañas. De hecho, cabe mencionar que en la zafra anterior sumó cuatro victorias y quedó como co-líder en dicho apartado del elenco melenudo.

Gudiño, por otro gran año con los Leones

Si bien los Leones del Caracas no pudieron avanzar al Round Robin, el oriundo de Puerto Cabello tuvo actividad en enero al reforzar a Leones del Escogido en República Dominicana, con quienes pudo conquistar el título de la LIDOM. Meses más tarde, se reportó con Tecolotes de los Dos Laredos en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), para luego cerrar la campaña 2025 con Olmecas de Tabasco.

"Fue una temporada bastante buena, tanto en México como en República Dominicana a inicios del año. Muy contento con todas esas bendiciones que se dieron. Acá estamos saludables y listos para dar el 100%", comentó en una entrevista.

Su llegada a los entrenamientos de pretemporada son excelentes noticias para el conjunto capitalino, ya que sería uno de los brazos disponibles para el manager José Alguacil en el bullpen desde el día inaugural.

"Estoy listo para lo que sea, para ayudar al equipo en todo. No me han dado un rol concreto todavía, pero estoy al 100% y a disposición para lo que necesiten. Hay muy buenos brazos y excelente equipo para esta temporada, que esperemos que sea de muchas bendiciones", apuntó.

La temporada anterior fue una de las mejores para Norwith Gudiño en cuanto a números, y eso es lo que espera repetir este año. Y es que no solo estableció marcas personales en cuanto a victorias e innings lanzados, sino también en lo que se refiere a ponches, un aspecto que apunta a seguir mejorando.

"Para mi lo primordial será trabajar los pitcheos día tras día, porque a pesar de que no estaba buscando los ponches como tal, se estaban dando. Si soy sincero, no había visto números, pero al final de temporada me comentaron y eso me alegró", finalizó.