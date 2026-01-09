LVBP: Alexi Amarista iguala a Eliézer Alfonzo y tiene en la mira a Bob Abreu en este registro en postemporada

Suscríbete a nuestros canales

Si hay un nombre que se ha vuelto habitual en las postemporadas en el beisbol venezolano, sin duda alguna es el de Alexi Amarista. Sea con el uniforme de Caribes de Anzoátegui, con el de Tigres de Aragua, o ahora con el de Bravos de Margarita, el polivalente toletero está presente usualmente en las etapas decisivas de nuestra pelota.

De hecho, la de esta 2025/26 es la aparición número 16 de manera consecutiva para "El Ninja" en la postemporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Ante tal constancia, lógicamente los números del oriundo de Anzoátegui en estas instancias son realmente sensacionales.

Por ejemplo, este jueves 8 de enero, Bravos de Margarita cayó por pizarra de 11-5 ante Águilas del Zulia en Nueva Esparta. Sin embargo, Alexi Amarista empujó una de las cinco rayitas que anotaron los suyos, para así colarse en el top 10 histórico de esta estadística en postemporada, y ponerse a tiro de una leyenda como Bob Abreu.

Amarista iguala al "Matatán" y acecha al "Comedulce"

Y es que, en la caída de sus Bravos de Margarita ante el Zulia, Alexi Amarista vivió una noche bastante positiva con el madero, al irse de 5-3, con par de dobles y una carrera impulsada. Dicha empujada fue la número 118 de su trayectoria en postemporada, cifra con la que iguala a Eliézer Alfonzo en el puesto 10 histórico en playoffs en Venezuela.

Además, "El Ninja" se pone a tan solo tres remolcadas más de igualar la marca de 121 que tiene el noveno lugar del listado, ocupado actualmente por Bob Abreu. Del mismo modo, es preciso decir que, con 14 juegos todavía por disputar en este Round Robin, no es descabellado pensar que Amarista pueda escalar incluso hasta el sexto puesto, en donde se encuentra José Castillo (126), por lo que habrá que ponerle un ojo a cada uno de sus turnos.