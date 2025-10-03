Eudis Idrogo solo piensa en el campeonato con Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira quieren pasar la página rápidamente y dejar en el pasado lo ocurrido en la campaña 2024/25, cuando no lograron meterse en el Round Robin. Para hacerlo, los litoralenses contarán con piezas más que interesantes desde el primer día de competencia, para buscar armar un roster que esté a la altura del reto.

Entre estos peloteros que estarán desde temprano, se encuentra el lanzador Eudis Idrogo, parte importante del pitcheo escualo. El serpentinero oriundo de Monagas viene de una zafra que estuvo llena de altibajos, sin embargo, sigue siendo un brazo que garantiza oficio y trabajo duro desde el primer día.

Meridiano tuvo la oportunidad de conversar en exclusiva con Idrogo en el segundo día de pretemporada oficial del equipo, para hablar un poco de lo que ha sido la preparación de unos Tiburones que intentarán cambiar radicalmente la imagen que dejaron en la pasada temporada.

Eudis Idrogo no para de trabajar

En una conversación exclusiva con Meridiano, Eudis Idrogo habló un poco sobre lo que ha sido su pretemporada, luego de haber estado durante todo el minicamp. "Nos estamos preparando bien desde el día 15 de septiembre. Estamos trabajando muy bien y vamos evolucionando cada día más", explicó.

Además, el zurdo, que viene de una buena campaña en la Liga Mayor de Beisbol Profesional, reveló cuál ha sido su enfoque para llegar de mejor manera a la zafra. "Estoy trabajando en localizar mis pitcheos y en ser consistente en la zona".

Este año venimos con una nueva mentalidad. Estaremos todos unidos y daremos el 100% desde el primer día hasta el último"

Por otro lado, el oriundo de Maturín habló sobre la oportunidad de trabajar sus envíos con los consejos de un coach de pitcheo del calibre de Francisco "El Kid" Rodríguez, una gloria de Tiburones y del beisbol criollo. "Es un honor trabajar con él. Que venga a darnos su experiencia a algo muy bueno, y nos hemos adaptado rápido", comentó.

Finalmente, Eudis Idrogo dejó bien en claro cuál es su aspiración para la 2025/26: "La única meta que yo quiero conseguir es que el equipo quede campeón".