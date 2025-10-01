Tiburones asegura la presencia de otro grandesligas para la temporada 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira cerraron por todo lo alto su minicamp en el Estadio Universitario durante este martes. Y es que luego de 16 días de entrenamientos llenos de intensidad, ahora la siguiente fase pasará por iniciar con todo los entrenamientos oficiales de pretemporada.

En esta ocasión, el grupo de peloteros completó una serie de actividades de la mano de los coaches. Mientras varios lanzadores tuvieron su sesión de bullpen junto a Francisco "Kid" Rodríguez, los infielders hicieron lo propio con diferentes jugadas en el cuadro con el apoyo de Rainer Olmedo.

Tiburones y su prospecto de lujo

Pero la jornada en la UCV no solo transcurrió con las prácticas. Una de las noticias positivas la protagonizó Jairo Iriarte, prospecto de los Tiburones de La Guaira que visitó al grupo y, además, confirmó su presencia para la temporada 2025-2026 de la LVBP.

"Yo estoy positivo en salud, gracias a Dios. Posiblemente estaré pronto con el equipo. Ya recibí el permiso (de las Medias Blancas de Chicago), solo faltan algunas restricciones que pone el equipo", señaló el lanzador en una entrevista para la organización litoralense.

Luego agregó: "Vengo a aprender lo más que pueda. Hay personas con mucha experiencia y estoy seguro que aprenderé muchísimo de ellos".

Recordemos que el joven de 23 años debutó en las Grandes Ligas en la campaña 2024 con las Medias Blancas de Chicago. En aquel entonces tuvo seis presentaciones en calidad de relevista, y dejó récord de 0-1 con 1.50 de efectividad.

Respecto a la recién finalizada temporada en Ligas Menores, Iriarte vio acción con la sucursal Triple-A, y tras 36 encuentros quedó con marca de 2-3 con 7.24 de efectividad en 46 entradas de labor.

"Es una liga donde hay muchos veteranos, y ya uno tiene que estar preparado para cualquier situación. Es una experiencia difícil, mientras uno va subiendo más, la experiencia también va aumentando en intensidad", comentó sobre su vivencia este año en Ligas Menores.

Los Tiburones de La Guaira iniciarán su transitar en la LVBP el jueves 16 de octubre contra las Águilas del Zulia, mismo rival que tendrán el viernes 17. Ambos compromisos serán en el Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo.