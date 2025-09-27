¿Cuándo y contra quién sería el primer juego de local de la temporada de Tiburones de La Guaira?

Suscríbete a nuestros canales

Las emociones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) están cerca de inundar el día a día de los venezolanos, ya que es cuestión de semanas para que inicie la temporada 2025-2026. Como es de esperarse, los Tiburones de La Guaira se asoman como uno de los firmes candidatos al título, y es por eso que fueron la primera organización en calentar sus motores en la pretemporada.

Desde hace poco más de 10 días que el Estadio Universitario ha sido testigo del minicamp del elenco escualo, cuyo grupo de trabajo cuenta con profesionales con hambre de éxitos. Además, ellos saben que para poder avanzar al Round Robin es importante arrancar con buen pie y sumar la mayor cantidad de victorias posibles en las primeras de cambio.

Tiburones y un duelazo en su primer juego de local

Como muchos saben, la liga adelantó hace más de un mes el calendario de la primera semana de acción de la temporada. Allí resaltó una particularidad, y no fue otra que un tour como visitantes para los Tiburones de La Guaira.

Los dirigidos por el manager Gregorio Petit debutarán el jueves 16 de octubre contra las Águilas del Zulia, en Maracaibo, mismo escenario y rival para el viernes 17. Luego, tanto el sábado 18 como el domingo 19 viajarán hasta Barquisimeto, donde se medirán a los Cardenales de Lara.

Con dicho panorama, los escualos estarían iniciando la segunda semana con su primer compromiso en casa, en el Estadio Universitario. Y es que según adelantó la cuenta Tiburones Report, el martes 21 de octubre se estarían midiendo Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas.

Asimismo, cabe recordar que los litoralenses perdieron la serie particular (4-5) contra los melenudos durante la temporada 2024-2025. Esa última derrota no les permitió jugar la Serie del Comodín contra los Tigres de Aragua.