LVBP: Lipso Nava habla sobre su reencuentro con Wilson Álvarez en Águilas

La organización de las Águilas del Zulia sigue preparando todos los detalles para lo que será una nueva edición de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). La edición 2025/2026 está cargada de mucha ilusión para sus fanáticos, gracias al cuerpo técnico que guiará a los peloteros dentro del terreno de juego.

Este staff de entrenadores estará liderado por el manager Lipso Nava, quien ya sabe lo que es quedar campeón con este uniforme bajo este cargo, al igual que su compañero, Willson Álvarez.

Es importante recordar que el histórico exlanzador no había sido anunciado como parte del staff técnico la zafra anterior, debido a razones personales, pero ahora en este nuevo año, asumirá nuevamente el rol principal de coach de pitcheo.

Lipso Nava habla sobre Wilson Álvarez

Wilson Álvarez fue el coach de pitcheo de Nava en la temporada 2016-2017, cuando los rapaces conquistaron su último título de la LVBP, y estuvo en el cargo hasta la zafra 2018-2019. Posteriormente se desempeñó en ese mismo rol con Leones del Caracas a lo largo de tres temporadas, entre 2021 y 2024, sumando un nuevo anillo como coach en la 2022-2023, respectivamente.

Recientemente, en una entrevista con el equipo de prensa de las Águilas del Zulia, Nava habló sobre lo que significa tener a Wilson Álvarez nuevamente como pieza clave en el cuerpo técnico. “Se me paran los pelos, Batman y Robín nuevamente. Mi gran hermano Wilson, que disfruto trabajar con él, porque es tan intenso como yo, siempre quiere sacar lo mejor de los jugadores y que el equipo se convierta en un equipo élite”, afirmó.

Asimismo, dio a conocer detalles de cómo ha sido su comunicación de cara a la conformación del roster que va a iniciar la temporada en la pelota criolla. “Comunicación abierta y fluida, durante toda la temporada muerta, siempre nos estamos hablando, compartiendo ideas de cómo poder mejorar y cómo poder sacar lo mejor de esos lanzadores, que es uno de los departamentos que digamos que es ese corazón del equipo”, finalizó.

Sin duda alguna, la dupla de Lispo Nava y Wilson Álvarez es sinónimo de éxito e historia dentro de la organización de las Águilas del Zulia y, para esta nueva temporada, buscarán hacer todo lo posible para obtener ese tan ansiado título de campeones.