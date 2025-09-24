LVBP: Caribes de Anzoátegui anunció fecha para el inicio de las prácticas

Suscríbete a nuestros canales

Caribes de Anzoátegui supo tener su época de gloria, en la que obtuvo cuatro títulos en un lapso de 10 años que empezó en la temporada 2010-11 de la LVBP y terminó en la 2020-21, aunque también llegó a otras finales, siendo protagonistas de cada campaña.

En las últimas tres zafras la situación ha sido totalmente diferentes, quedándose al margen de la clasificación, siendo último en la tabla de posiciones, lo cual ha preocupado a la fanaticada oriental.

Para esta venidera campaña se espera que sea el comienzo de una nueva era, ya sin una figura de peso como la de Willians Astudillo, quien fue dejado en libertad. Ahora, con varios jóvenes, se espera un renacer de la franquicia.

Los orientales prenden motores para la LVBP 2025-26

Este 24 de septiembre, anunciaron mediante un comunicado en sus redes sociales oficiales y canales de comunicación oficiales, que el inicio de los entrenamientos está pautado para el 29.

"El lunes 29 iniciamos de manera oficial las prácticas en nuestra sede con la finalidad de optimizar condiciones para el inicio de la temporada. Desde el primer día de entrenamientos vamos a poder contar con todo el Staff Técnico, encabezado por el manager Asdrúbal Cabrera, acompañado por el coach de banca, Jackson Melian, el coach de pitcheo, Jesús Hernández, coach de tercera, David Davalillo, instructor de bateo, René Reyes, asistente de bateo, Frank Diaz, coach de primera Williams Oropeza y coach de bullpen, Jean Toledo", dijo el gerente deportivo, Otto Padrón.

Caribes espera contar con varias de sus figuras desde el día uno

Además, el directivo ofreció detalles sobre cómo será la preparación de estos días previo a lo que será la voz de "Playball" de la campaña 2025-26 de LVBP.

"Para los primeros días de prácticas aspiramos contar con un nutrido grupo de jugadores que comenzaran a prepararse para la venidera zafra, conjunto que irá creciendo en número a medida que se acerque el inicio de la campaña. Es muy significativo que aquellos jugadores que finalizaron antes su temporada en el exterior o no pudieron jugar fuera del país durante el verano preparen su acondicionamiento físico desde el primer día de entrenamientos" añadió Padrón.