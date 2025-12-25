LVBP: ¿Quién fue la decepción de Leones del Caracas en la 2025/26?

Suscríbete a nuestros canales

Las posibilidades de que los Leones del Caracas avancen a la postemporada penden de un hilo extremadamente fino. El equipo dirigido por José Alguacil ha tenido una campaña para el olvido, sin embargo, se mantienen con una chance de avanzar a enero. Eso sí, están a nivel de milagro absoluto.

Para seguir vivos, los melenudos deben ganar los dos juegos que les restan, y además, deben esperar a que Tigres de Aragua y Tiburones de La Guaira también pierdan sus últimos dos desafíos. Esto generaría un triple empate, en donde Caracas tendría que ganar dos juegos extra, para asegurar el sexto lugar, que da acceso al comodín, en donde tendrían que salir victoriosos de otro par de duelos.

Sin duda, son muchos los factores que provocaron que Leones esté en esta situación. El rendimiento individual de algunos peloteros no ha sido el esperado, sin embargo, si hablamos de decepciones en el diamante, dentro de Leones parecen estar más que claras: los grandesligas.

Grandesligas sin gasolina con Leones

Y es que, en efecto, Leones del Caracas posee actualmente un lineup cargado de una fantástica cantidad de peloteros grandesligas. Salvador Pérez, Orlando Arcia, Lenyn Sosa, Freddy Fermín y Jhonny Pereda, son los toleteros caraquistas que vieron acción en la Gran Carpa. De estos cinco peloteros, ninguno batea por encima de los .270 puntos de average.

El bigleaguer de más impacto en el equipo ha sido Lenyn Sosa, quien batea para .270, con siete cuadrangulares, 26 remolcadas y un OPS bastante bueno de .846. Salvador Pérez, el nombre más importante de Leones en MLB, ha sido duramente cuestionado, ya que a pesar de sus tres vuelacercas y 11 empujadas, no ha podido tener el impacto esperado.

Sin duda, es incorrecto reducir la mala campaña del Caracas a tan solo cinco peloteros, pero el estatus de grandesligas otorga responsabilidades, y en general, los nombres importantes de Leones han quedado a deber.