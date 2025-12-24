LVBP: Magallanes buscará su clasificación al Round Robin con estos posibles lanzadores

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la LVBP está a nada de finalizar su ronda regular, y hasta el momento solo hay dos equipos clasificados al Round Robin. Uno de esos que busca meterse también a la fiesta de enero es Navegantes del Magallanes, que en las últimas jornadas ha ilusionado a su fanaticada tras desplegar un gran juego colectivo.

Magallanes quiere clasificar directo y sin complicaciones

Con récord de 27 victorias y 27 derrotas, la Nave aparece empatado en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, un juego por debajo de la tercera plaza. Y es que su misión en esta recta final de zafra no es otra que ganar sus dos presentaciones restantes, lo cual le permitirá avanzar de manera directa al Round Robin.

El primer obstáculo a superar serán los Tiburones de La Guaira, el próximo 26 de diciembre en el Estadio Universitario. Para dicha cita, el manager Yadier Molina pudiera usar a su mejor brazo de este año: Ricardo Sánchez. Cabe agregar que se trata del líder en efectividad de la liga, así como el tercero con más ponches.

Números de Ricardo Sánchez en la temporada 2025-2026 de la LVBP

12 juegos

4 victorias

1 derrota

2.87 EFE

62 hits

24 carreras

19 bases por bolas

51 ponches

62.2 innings

1.29 WHIP

Por su parte, el careo del sábado 27 será en el Estadio José Bernardo Pérez, donde se espera una gran asistencia de público en apoyo de sus Navegantes del Magallanes. En dicho caso, la posible opción para enfrentar a Cardenales de Lara apunta a ser Junior Guerra. Vale recordar que el veterano lanzador todavía no conoce la victoria en esta temporada.

