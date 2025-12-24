LVBP: Águilas del Zulia tendrá que buscar la clasificación sin este grandeliga

Suscríbete a nuestros canales

Las Águilas del Zulia transitan un momento determinante de la temporada regular de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional tras asegurar su presencia en la Serie del Comodín el pasado martes 23 de diciembre y de esta forma, colocarse a solo un triunfo de avanzar directamente al Round Robin a falta de dos juegos por disputar en el calendario.

Sin embargo, tendrán que salir al terreno en busca de este objetivo sin la presencia de una de sus principales figuras, como es el caso del criollo Andrés Chaparro. El pelotero de 26 años es uno de los bateadores más productivos y temidos por sus rivales desde su llegada a esta zafra 2025/2026.

Andrés Chaparro – Águilas del Zulia

El toletero no estará disponible para los compromisos finales de la temporada regular debido a asuntos personales que lo llevaron a viajar fuera del país. Esta situación también pone en duda su participación en la Serie del Comodín, considerando el calendario de fiestas de cierre de año y lo apretado del calendario en la LVBP.

Como consecuencia, los dirigidos por Lipso Nava afrontarán sin Chaparro los dos últimos juegos, que serán una electrizante serie ante Caribes de Anzoátegui, en la que ambos saldrán a dar lo mejor de su rendimiento para quedarse con las victorias y así no solo clasificar en el caso del conjunto zuliano, sino que sería la posibilidad para el combinado oriental de quedarse con el segundo o tercer puesto de la tabla.

Desde el punto de vista de planificación, su baja representa un golpe considerable para la ofensiva de las Águilas. En 23 encuentros disputados, Chaparro anotó siete carreras, seguido de 27 imparables, dos dobles, un cuadrangular, 10 remolcadas, 12 boletos y un promedio ofensivo en .351.

Su producción fue constante y oportuna, aportando equilibrio a un lineup que tiene mucha explosividad entre los jugadores jóvenes y de mayor experiencia en este circuito.

Tomando todo esto en consideración, no cabe duda de que las Águilas del Zulia tendrán que hacer todo lo posible para que la ausencia de Andrés Chaparro no sea tan impactante en estas horas cruciales que se avecinan dentro de LA LVBP.