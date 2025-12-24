LVBP: Cardenales de Lara combina su éxito en lo que va de temporada con estos peloteros

Suscríbete a nuestros canales

La actual temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional ha confirmado que la ofensiva sigue siendo un factor determinante para competir al más alto nivel. En un campeonato exigente y de ritmo constante, los equipos que logran producir con regularidad encuentran mayores posibilidades de mantenerse en la pelea por los primeros puestos y, en este caso, Cardenales de Lara cumple con estas características.

En ese contexto, el conjunto crepuscular ha sabido construir su éxito a partir de un bateo balanceado, respaldado por peloteros que combinan experiencia, liderazgo y juventud. Las actuaciones consistentes de sus principales bates han marcado la diferencia en múltiples compromisos y han sostenido al equipo a lo largo del calendario a tal punto de estar peleando por quedarse con el primer lugar de la clasificación.

Cardenales de Lara y su ofensiva

Entre las figuras más influyentes destaca el capitán Ildemaro Vargas, quien nuevamente se ha consolidado como uno de los ejes ofensivos. El infielder ha disputado 36 encuentros y suma 156 turnos al bate, en los que ha conectado 58 imparables. Su promedio ofensivo de 3.72 refleja la regularidad con la que responde desde la parte alta y media del lineup, además de aportar 26 carreras anotadas y 25 impulsadas.

Sus 11 dobles y cinco cuadrangulares evidencian una combinación efectiva de contacto y poder, complementada por una disciplina que le ha permitido negociar nueve boletos.

Otro nombre clave en la ofensiva larense es Rafael Ortega, mejor conocido como “Balita”. El jardinero ha caído como anillo al dedo en esta franquicia. Registra 54 juegos y acumula 196 turnos, siendo uno de los bateadores más constantes del equipo. Ortega ha conectado 60 hits, incluidos nueve dobles, un triple y seis jonrones, además de remolcar 28 carreras. Su promedio de bateo de .306 confirma su capacidad para embasarse con frecuencia, mientras que sus 47 boletos hablan de un enfoque paciente y estratégico en el plato, cualidad fundamental para generar oportunidades ofensivas.

La juventud también ha tenido un peso determinante dentro del lineup crepuscular, y Luisangel Acuña representa ese impulso que tanto se necesita en la LVBP. El joven criollo ha visto acción en 39 compromisos, registrando 142 turnos al bate. En ese lapso, ha anotado 41 carreras y conectado 40 sencillos, además de siete dobles y tres triples. Su poder emergente se refleja en ocho cuadrangulares y 32 carreras impulsadas, cifras que lo convierten en una amenaza constante para los lanzadores rivales.

Por si fuera poco, Acuña no solo ha destacado con el madero, sino también con su velocidad y agresividad en las bases. Ha robado 12 almohadillas, aportando dinamismo a la ofensiva y presionando a las defensas contrarias. Su promedio de bateo en .282 completa un perfil ofensivo integral, que se ha convertido en un arma letal dentro de la planificación de César Izturis.

Otro de los casos que hay que mencionar de forma especial es la producción que han generado Danry Vázquez y Yonny Hernández, respectivamente. Vázquez tiene 39 juegos disputados, en los que ha podido anotar 23 carreras, seguido de 45 imparables, siete dobles, cinco jonrones y 23 remolcadas, con promedio ofensivo de .321.

Por su parte, Hernández ha destacado significativamente 45 duelos disputados, con 27 anotadas, 52 hits, cinco dobles, tres cuadrangulares, 27 impulsadas, siete bases robadas y un promedio de bateo en .349.

Finalmente, el rendimiento de estos peloteros refleja con claridad la fórmula que ha permitido a Cardenales de Lara mantenerse competitivos, gracias a su liderazgo veterano, disciplina ofensiva y juventud explosiva. Esta combinación ha fortalecido la identidad del conjunto crepuscular, que continúa apoyándose en su ofensiva para consolidarse como uno de los equipos más sólidos de la temporada en la LVBP.