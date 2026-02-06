El Club de las Payasitas y Alma El Musical estrenan la popular canción "Hula Hoop"

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del jueves 5 de febrero, las instalaciones de METROPARK se llenaron de sabor, alegría y mucho baile con el lanzamiento del tema “Hula Hoop”. Una emblemática canción para los pequeños de la casa en las voces de El Club de las Payasitas y Alma El Musical.

Las Payasitas

Colaboración entre las Payasitas y Alma El Musical

La canción que ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de Alma el musical, muestra la gran destreza y diversión que tienen para mover el Hula Hula, y que hará a bailar a los más niños con el Carnaval.

Una fusión única en la que llevarán diversión y amor a los pequeños. En el video las artistas aparecen cantando, bailando y moviéndose por todos lados los aros de color que tienen un nombre singular, y que ha estado presente por años en celebraciones infantiles de Venezuela.

Las payasitas y Nathaly Acedo que da vida a Alma El Musical, afirmaron que la colaboración no es solo para divertidas a los niños, sino también para demostrar “La inocencia no pasa de moda”.

Show de Alma

En el estreno del tema con los medios de comunicación, niños fanáticos e invitados especiales, las artistas salieron a escena entregando energía, sonrisas y mucha diversión.

Luego Alma realizó su show en solitario junto a su grupo de baile, interpretando los temas “Mueve los pies”, “Aserejé”, “La bamba”, “La plaga”, “Arroz con leche” y “Arepa con queso”.

“Somos cientos de niños que estamos suscriptos a mi canal de YouTube, ahora vayan y sigan al Club de las payasitas, quienes oficialmente tiene también su canal. Estamos unidos Alma El Musical y las payasitas”, dijo la artista.

Show de las Payasitas

“Las de los guantes blancos”, no se quedaron atrás y salieron al METROPARK para llenar de diversión a todos los asistentes con temas únicos que se mantiene en la memoria de muchos.

“En el bosque de la China”, “Ilarié”, “Ki Ki Kí - Co Co Có”, “El elefante del circo”, “La manzana se pasea”, “Payasito Saltarín”, “Regálame tú foto” y “Alibombo”.