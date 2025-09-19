Las Payasitas Nifu Nifa ganan el Tacarigua de Oro Internacional

Suscríbete a nuestros canales

Las Payasitas Nifu Nifa no paran de trabajar en mantener viva la inocencia de los niños venezolanos. Es por ello que su esfuerzo y constancia se ven reconocidos con uno de los premios más importantes de nuestro país.

“Las de los guantes blancos” se alzaron con el Tacarigua de Oro Internacional como agrupación infantil del año, un galardón que, sin duda, las llena de mucha felicidad.

“Para nosotras siempre es un honor recibir un premio, porque es un reto seguir y avanzar. Estamos trabajando hace 40 años y seguimos insistiendo porque lo que queremos es que la inocencia no pase de moda, que cada uno de nosotros viva con ese niño interior, y que los pequeños que están llegando se mantengan en esa inocencia, que no avancen más allá de lo que ellos son y que disfruten su niñez a plenitud”, comentaron al recibir la estatuilla.

Nuevo proyecto de Las Payasitas Nifu Nifa

Fieles a su lema de que “la inocencia no pasa de moda”, Las Payasitas Nifu Nifa se mantienen activas con nuevos proyectos. Actualmente, ultiman los detalles para estrenar una colaboración con una artista que, poco a poco, ha sabido ganarse el cariño de los más pequeños de la casa.

Una unión que promete dar mucho de qué hablar y que reforzará su conexión con las nuevas generaciones.

Orgullo nacional

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Las Payasitas Nifu Nifa han logrado convertirse en un ícono cultural venezolano, llevando alegría y valores a través de su música, sus shows y su inconfundible estilo.

Hoy, con este reconocimiento, reafirman que su mensaje sigue más vigente que nunca: mantener viva la inocencia y la ilusión en cada niño y en cada corazón que aún late con ternura y juego.