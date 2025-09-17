Premios Tacarigua de Oro alistan motores para la gala de premiaciones

Suscríbete a nuestros canales

Los Premios Tacarigua de Oro Internacional 2025, que celebra la cultura del país, realizó una rueda de prensa en el Hard Rock Café Caracas para compartir detalles de la gala final.

Antes de iniciar la rueda de prensa, se llevó a cabo un pre-show con presentaciones musicales de artistas emergentes. La antesala arrancó con una puesta en escena de un grupo de baile para darle paso a los presentadores Pierina Rojas y Rommel Isea, quienes fueron reconocidos.

La música continuó con Isaías Shamuel con su tema promocional “XoXo”, dedicado a todas aquellas personas que han perdido a un ser querido.

Otros artistas que se unieron a la velada fueron Luis Ortiz y Aimed con su canción “Vitamina”.

Embajadores de Premios Tacarigua de Oro

Como cada año, las premiaciones cuentan con embajadores que en cada edición engalanan el escenario. Para esta antesala fueron reconocidos por la Fundación Tacarigua de Oro.

Lcd. Sol Vargas

Oscar Rivas

Sandra Quintero

John Bermúdez

Anna Torrealba

La Negra Linares

Giacomo Bellino

Jorge Agurto

Hugo Carregal

Richard Duque

Dr. Mauro Escalante

Rommel Isea

Premios Tacarigua de Oro

Esta nueva edición de los Tacarigua de Oro se celebrará el 11 de diciembre en el Hotel Meliá Caracas, una gala que promete sorpresas para todos sus invitados y premiados de la noche.

Sin embargo, dos meses antes, el 12 de octubre se realizará la gala internacional en la ciudad de Miami para galardonar a las estrellas.

Estos premios, según sus organizadores cuentan con un riguroso proceso para elegir los ganadores, y para este año contarán con categoría nuevas.}