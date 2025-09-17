Latin Grammy 2025: Elena Rose, Joaquina y Rawayana lideran las nominaciones por Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Este 17 de septiembre fueron anunciados los nominados a los Latin Grammy 2025 que se realizarán el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Para esta edición, varios artistas venezolanos figuraron en la lista de nominaciones.

Para este año Bunbury, Olga Tañón, Ivan Lins, Susana Baca y Pandora serán algunos de los grandes será algunos de los artistas que recibirán el galardón a la “Excelencia Musical” por sus impecables trayectorias.

Además, el icónico cantante español Raphael obtendrá uno de los grandes premios de la noche: la Persona del Año.

Venezolanos nominados

Los cantantes venezolanos están rompiendo barreras y traspasando fronteras con su música, y los Latin Grammy lo saben, por ello, algunos han recibido múltiples nominaciones para esta 26ª edición.

Joaquina:

Álbum del Año: "Al romper la burbuja”

Mejor Álbum Pop Contemporáneo: "Al romper la burbuja"

Mejor Canción pop/rock: "No llames a lo mío nuestro"

Mejor Canción Cantautor: "Aeropuerto"

Elena Rose:

Álbum Del Año: "En Las Nubes - Con Mis Panas"

Canción Del Año: "Palmeras en el Jardín" - Alejandro Sanz

Mejor Álbum Pop Contemporáneo: "En Las Nubes - Con Mis Panas"

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina: "Orión"

Akapellah:

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina: "Veneka"

Mejor Canción De Rap/Hip Hop: “Parriba”

Alleh y Yorghaki:

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana: "Capaz (Merenguetón)

Mejor Nuevo Artista: Alleh

Gustavo Dudamel:

Mejor Álbum de Música Clásica: "Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina”

Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea: "Revolución Diamantina - Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don't Love Each Other, Act III: Borders And Bodies Act IV: Speaking The Unspeakable”

Rawayana:

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina: "Veneka"

Mejor Canción Tropical: "Venga Lo Que Venga"

Lasso:

Mejor Canción Pop/Rock: "Lucifer"

Mejor Álbum De Pop/Rock: "Malcriado"

Héctor Mazzarri:

Álbum del Año: "En Las Nubes - Con Mis Panas" (Elena Rose)

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina: "Veneka"(Rawayana y Akapellah)

C4 Trío:

Mejor Canción de Raíces: "Aguacero"

Manuel Lara:

Mejor Canción Urbana: "Xq Eres Asi"

Mr. Pauer:

Mejor Interpretación De Música Electrónica Latina: " Rulay En Dubai- (Extended)

Big Soto: