El "Balbinator" hace historia: 95 vuelacercas para alcanzar la cima de la Tribu

Balbino Fuenmayor continúa cimentando una carrera legendaria que, con toda seguridad, le abrirá las puertas del Salón de la Fama del Béisbol Venezolano en el futuro. El inicialista carabobeño volvió a demostrar su vigencia y poder este sábado, durante el primer encuentro de la serie entre Caribes de Anzoátegui y Bravos de Margarita en el Estadio Nueva Esparta.

En la parte alta del quinto episodio, en el sector Guatamare de Porlamar, "Balbinator" castigó un envío del lanzador Melvi Acosta para depositar la bola del otro lado de la barda. Este estacazo representó su cuadrangular número 95 en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), un número que lo coloca en un lugar de honor dentro de la historia del circuito.

Cita con la historia de la "Tribu"

Con este cuadrangular, Fuenmayor alcanzó una marca que parecía inalcanzable durante años dentro de la franquicia oriental: igualó a Eliézer Alfonzo con 95 vuelacercas vistiendo el uniforme de Caribes de Anzoátegui. Alfonzo, quien fuera el estandarte ofensivo del equipo tras la última expansión de la liga en 1991, ahora comparte el trono histórico de la organización con Balbino.

Este logro subraya la constancia de Fuenmayor, quien ha sido el pilar central de la ofensiva aborigen durante más de una década, guiando al equipo en múltiples campeonatos y consolidándose como uno de los bateadores más temidos de la pelota invernal.

Ascenso en el olimpo de los jonroneros

Más allá de los récords internos de Caribes, el impacto de Balbino se extiende al listado histórico de la LVBP. Con su jonrón 95, el toletero superó oficialmente a Luis Raven (94) para adueñarse de la sexta posición de todos los tiempos en el departamento de cuadrangulares de la liga.

Ahora, el "Balbinator" fija su mirada en el siguiente escalón de la gloria. Se encuentra a solo dos batazos de vuelta entera de alcanzar al mítico Antonio Armas, quien ocupa el quinto peldaño con 97 cuadrangulares. Armas mantuvo el récord absoluto de la liga durante décadas (hasta 2006), lo que pone en perspectiva la magnitud de lo que Fuenmayor está logrando en esta temporada.

A sus 36 años, Balbino no solo está rompiendo récords personales; su producción sigue siendo vital para las aspiraciones clasificatorias de una "Tribu" que busca meterse en la pelea por el Round Robin, demostrando que su madero sigue tan afilado como en sus mejores días.