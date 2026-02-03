El fin de una era: Los Warriors ponen a Draymond Green en el mercado para tentar a Milwaukee

Suscríbete a nuestros canales

El panorama en los Golden State Warriors ha dado un giro sísmico que podría cambiar la fisonomía de la NBA. Según informes revelados por Anthony Slater, la franquicia ha incluido formalmente a Draymond Green en conversaciones activas de traspaso.

El motivo detrás de este movimiento sin precedentes es la ambición de la directiva por rejuvenecer y potenciar su núcleo competitivo. El Gerente General, Mike Dunleavy, y el propietario mayoritario, Joe Lacob, mantienen una motivación férrea por concretar un intercambio que lleve a Giannis Antetokounmpo a San Francisco.

Como parte fundamental de esta estrategia, el nombre de Green ha sido puesto sobre la mesa en el marco de las ofertas disponibles para los Milwaukee Bucks. Este movimiento busca ofrecer a Milwaukee una combinación de experiencia y activos que facilite la salida de su estrella griega.

14 años de historia en jaque

Este reporte pone en riesgo inmediato la trayectoria de 14 temporadas que Green ha forjado con los Warriors, donde se consolidó como el corazón defensivo y el motor emocional de los cuatro campeonatos obtenidos en la última década.

La noticia ha generado un impacto profundo en la comunidad de la NBA, ya que Green ha sido considerado durante mucho tiempo como un jugador "intocable" debido a su química con Stephen Curry. Sin embargo, la urgencia de Lacob y Dunleavy por maximizar los últimos años de su ventana competitiva parece haber pesado más que la lealtad histórica.

Por ahora, las conversaciones se mantienen activas y, aunque no se ha formalizado el acuerdo, el solo hecho de que el nombre de Green esté en la mesa de negociaciones marca el principio del fin para la dinastía más exitosa del siglo XXI.