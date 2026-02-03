La NFL conquista el mundo con 9 partidos internacionales en 2026

Suscríbete a nuestros canales

La National Football League (NFL) ha dado un golpe sobre la mesa en su estrategia de internacionalización. Para la temporada 2026, la liga ha confirmado un calendario de 9 encuentros fuera de las fronteras estadounidenses, marcando un hito en la historia del deporte profesional norteamericano.

Nuevas fronteras: Australia, Francia y Brasil

La gran sorpresa de este anuncio es la inclusión de tres ciudades que albergarán un partido de temporada regular por primera vez:

Melbourne, Australia: La NFL cruza el Pacífico para aterrizar en suelo australiano, marcando una nueva ubicación en su mapa global.

París, Francia: La "Ciudad de la Luz" se suma a la fiebre del fútbol americano como un destino inédito para la liga.

Río de Janeiro, Brasil: Tras el éxito de partidos previos en la región, Río se establece como una nueva sede clave para la expansión en Sudamérica.

Un despliegue por el mapa mundial

El ambicioso plan para 2026 consolida a Londres, Inglaterra, como el epicentro del fútbol americano fuera de EE. UU., al ser la única sede que albergará un total de tres encuentros oficiales. En el resto del continente europeo, la estrategia se diversifica con la presencia confirmada en Madrid, España, y Múnich, Alemania, ciudades que repiten tras demostrar su capacidad organizativa.

La expansión no se detiene en el Viejo Continente. La liga también ha puesto sus ojos en destinos estratégicos para captar nuevos mercados: por un lado, París y Río de Janeiro se estrenan como sedes internacionales, mientras que Melbourne llevará el espectáculo de la NFL hasta Australia por primera vez. Finalmente, la presencia en el continente americano se completa con el regreso a la Ciudad de México, un bastión tradicional que garantiza una de las bases de aficionados más apasionadas del mundo.

Esta expansión no solo responde a una demanda de entretenimiento global, sino a una estrategia comercial agresiva que busca diversificar los ingresos por derechos de transmisión y patrocinios internacionales. Con partidos en Europa, Oceanía y América Latina, la NFL deja de ser "nacional" para convertirse, definitivamente, en una marca del mundo.