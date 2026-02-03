Hipismo

Duelo de altura: Una doble coronada regresa para enfrentar a las mejores en La Rinconada

La castaña de cuatro años busca reivindicarse de su última salida y tratará de alcanzar la primera victoria del 2026

Por

Gustavo Mosqueda
Martes, 03 de febrero de 2026 a las 01:15 pm
Duelo de altura: Una doble coronada regresa para enfrentar a las mejores en La Rinconada
Foto: José Antonio Aray
Suscríbete a nuestros canales

Continúa la emoción del primer meeting en el óvalo de Coche. Para este domingo, la programación consta de once llamados a la pista, con el inicio del 5y6 nacional pautado para la sexta competencia. El juego de las mayorías sigue imparable y promete, una vez más, dividendos de altura para la afición caraqueña.

NOTAS RELACIONADAS

Reaparece: La Rinconada Programa de Carreras

La décima carrera del programa, quinta válida para el 5y6, representa la prueba de jerarquía de la jornada dominical. Se trata de una Condicional Especial exclusiva para yeguas de cuatro y más años, ganadoras, tanto nacionales como importadas. El evento se disputará en un trayecto de 1.600 metros y cuenta con una nómina de nueve aspirantes de alto nivel.

En esta competencia destaca el nombre de Eterna Amanda, pupila del entrenador Riccardo D’Angelo, quien marca su regreso a la pista tras un paréntesis de 147 días de inactividad. La destacada corredora castaña de cuatro años es una hija del semental Tato Zeta en Meetmeinthemiddle por Fusaichi Pegasus, nacida y criada en el Haras Los Caracaros.

La defensora de las sedas del Stud "Quarterback-Crossover I" contará en esta oportunidad con la conducción del jinete profesional Jaime Lugo Jr. Su historial más reciente se remonta al pasado 14 de septiembre de 2025; en aquella ocasión, la doble coronada finalizó en la quinta posición durante la disputa del Clásico "Gelinotte" (GII), en una carrera que dominó la importada Fleet Street. Tras su descanso, la campeona busca retomar la senda del triunfo en una de las pruebas más atractivas de la sexta reunión del año.

                                        

Es preciso recordar la estirpe de su padre, Tato Zeta, un corredor excepcional que acumuló 14 victorias en 25 presentaciones. Su brillante hoja de servicios incluye hitos de la magnitud del Clásico Jockey Club de Venezuela (G1) y el prestigioso Presidente de la República (G1) a los seis años. Además, sumó a su vitrina los clásicos José María Vargas (G2), Guardia Nacional (G2), Socopó (G3) y Gradisco (G2). En el ámbito internacional, dejó una huella imborrable al conquistar la Copa Invitacional del Caribe y la Copa Confraternidad en Panamá.

                                          

Ejercicio Previo: La Rinconada Datos Yegua 

El trabajo más reciente en el óvalo de Coche, lo realizó el pasado 31 de enero, con el mismo Jhonathan Aray en pelo, hizo 13,3 28,3 42,4 (600) 57,1/74,1// muy cómoda y sin hacerle nada con remate de 14,1. Informó la División de tomatiempos del INH

 

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Caballos La Rinconada Carreras
Martes 03 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo