Duelo de altura: Una doble coronada regresa para enfrentar a las mejores en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Continúa la emoción del primer meeting en el óvalo de Coche. Para este domingo, la programación consta de once llamados a la pista, con el inicio del 5y6 nacional pautado para la sexta competencia. El juego de las mayorías sigue imparable y promete, una vez más, dividendos de altura para la afición caraqueña.

Reaparece: La Rinconada Programa de Carreras

La décima carrera del programa, quinta válida para el 5y6, representa la prueba de jerarquía de la jornada dominical. Se trata de una Condicional Especial exclusiva para yeguas de cuatro y más años, ganadoras, tanto nacionales como importadas. El evento se disputará en un trayecto de 1.600 metros y cuenta con una nómina de nueve aspirantes de alto nivel.

En esta competencia destaca el nombre de Eterna Amanda, pupila del entrenador Riccardo D’Angelo, quien marca su regreso a la pista tras un paréntesis de 147 días de inactividad. La destacada corredora castaña de cuatro años es una hija del semental Tato Zeta en Meetmeinthemiddle por Fusaichi Pegasus, nacida y criada en el Haras Los Caracaros.

La defensora de las sedas del Stud "Quarterback-Crossover I" contará en esta oportunidad con la conducción del jinete profesional Jaime Lugo Jr. Su historial más reciente se remonta al pasado 14 de septiembre de 2025; en aquella ocasión, la doble coronada finalizó en la quinta posición durante la disputa del Clásico "Gelinotte" (GII), en una carrera que dominó la importada Fleet Street. Tras su descanso, la campeona busca retomar la senda del triunfo en una de las pruebas más atractivas de la sexta reunión del año.

Es preciso recordar la estirpe de su padre, Tato Zeta, un corredor excepcional que acumuló 14 victorias en 25 presentaciones. Su brillante hoja de servicios incluye hitos de la magnitud del Clásico Jockey Club de Venezuela (G1) y el prestigioso Presidente de la República (G1) a los seis años. Además, sumó a su vitrina los clásicos José María Vargas (G2), Guardia Nacional (G2), Socopó (G3) y Gradisco (G2). En el ámbito internacional, dejó una huella imborrable al conquistar la Copa Invitacional del Caribe y la Copa Confraternidad en Panamá.

Ejercicio Previo: La Rinconada Datos Yegua

El trabajo más reciente en el óvalo de Coche, lo realizó el pasado 31 de enero, con el mismo Jhonathan Aray en pelo, hizo 13,3 28,3 42,4 (600) 57,1/74,1// muy cómoda y sin hacerle nada con remate de 14,1. Informó la División de tomatiempos del INH