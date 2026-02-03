Joan Laporta ataca al Real Madrid: "Están acostumbrados a tirarse dentro del área"

Suscríbete a nuestros canales

La tensión entre los dos colosos del fútbol español ha alcanzado un nuevo punto de ebullición.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, rompió el silencio con unas declaraciones incendiarias dirigidas directamente al Real Madrid y a la supuesta influencia que ejercen sobre el estamento arbitral, calificando de "evidentes" los beneficios que recibe el conjunto blanco.

El mandatario azulgrana no se guardó nada al analizar la actualidad de su eterno rival, señalando una dinámica que, a su juicio, está adulterando la competitividad de la competición.

En contra de los jugadores y "Real Madrid TV"

Laporta fue tajante al señalar el comportamiento de los futbolistas merengues en el área rival y el papel que juega el canal oficial del club madrileño en la presión mediática.

"Los jugadores del Real Madrid se están acostumbrando a tirarse dentro del área. En el penalti toca la pelota y no le da una patada. Están favoreciendo al club que tiene una televisión que se dedica a explicar cosas fuera de lugar y a decir que los árbitros les perjudican constante y permanentemente", explicó.

Defiende al Rayo Vallecano

El presidente culé puso como ejemplo el reciente y polémico encuentro entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano, donde el equipo de Vallecas terminó con nueve jugadores y perdió en el tiempo de descuento tras un penalti.

"Vi que el Rayo salió muy perjudicado, le expulsaron a dos jugadores. El partido se alargó diez minutos cuando estaban empatados. Encima un penalti en el último minuto… no quiero dar lecciones, pero son situaciones muy evidentes", afirmó.

A pesar de la dureza de sus palabras, quiso subrayar que su crítica no va dirigida a las instituciones, sino a la "corriente" de favoritismo que percibe, "Tengo toda la confianza en los órganos que rigen el estamento arbitral. Entiendo que son cosas que pueden pasar, pero no queremos que siempre pasen en un lado".