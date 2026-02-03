Hansi Flick se cansa y explota con la nueva lesión de su estrella

Suscríbete a nuestros canales

En la previa del choque copero del FC Barcelona, recibieron un duro golpe ya que Raphinha volvió a caer lesionado y será la gran ausencia para el partido ante el Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey.

La noticia ha provocado una reacción inusualmente cruda por parte de su entrenador, Hansi Flick, quien no ocultó su frustración ante la fragilidad física del extremo brasileño en este tramo decisivo de la temporada.

Mensaje directo al jugador

El ex técnico de Bayern Múnich, conocido por su pragmatismo y exigencia física, compareció ante los medios con un tono serio. Sus palabras denotaron que la paciencia con las constantes bajas del carioca está llegando a su límite:

"Honestamente, no estoy contento con esta situación porque es un jugador muy importante. Habrá que ver qué hay que cambiar, qué tiene que cambiar él. Estamos en un momento importante de la temporada y necesitamos a todos los jugadores disponibles", sentenció el alemán.

Este "tirón de orejas" público sugiere que el cuerpo técnico podría estar cuestionando aspectos de la preparación individual, los hábitos o la gestión de esfuerzos del futbolista, quien venía siendo el motor ofensivo del equipo.

Vacío difícil de llenar ante el Albacete

La baja llega en el peor momento posible. El Barça se juega el pase a las semifinales de Copa ante un Albacete que llega con la moral alta tras eliminar al Real Madrid.

Sin Raphinha, Flick pierde a una de sus principales figuras y a uno de los pocos perfiles con desborde y sacrificio defensivo constante.

El staff médico trabajará a contrarreloj para determinar el alcance exacto de la lesión, pero las palabras del alemán ya han dejado una cicatriz en el vestuario. El técnico espera una reacción, no solo médica, sino profesional, de un jugador que es vital pero que, hoy por hoy, vuelve a dejar el esquema roto en el momento de la verdad.