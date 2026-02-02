Raphinha queda fuera de la convocatoria para la Copa del Rey

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona suma un nuevo contratiempo en su enfermería en un momento crítico de la temporada. Raphinha será baja definitiva para el encuentro de este martes frente al Albacete, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey, tras confirmarse los problemas físicos sufridos en su última aparición liguera.

Las alarmas saltaron durante el pasado encuentro en Elche. El extremo brasileño, que estaba siendo uno de los jugadores más activos en el ataque blaugrana, tuvo que ser sustituido tras sentir un pinchazo en la zona inguinal. Las pruebas iniciales realizadas por los servicios médicos del club han confirmado que el jugador padece molestias en el aductor de su pierna derecha.

Aunque el cuerpo técnico liderado por Hansi Flick ha preferido no emitir un parte médico definitivo con tiempos de recuperación extensos, la decisión es firme: Raphinha es baja por precaución. El brasileño no viajará a Albacete para evitar que una simple sobrecarga se convierta en una rotura fibrilar que lo aleje de los terrenos de juego durante un mes, especialmente con el regreso de la Champions League en el horizonte.

El rompecabezas de Flick

La ausencia del 11 supone un reto táctico para el esquema culé. Raphinha no solo aporta desequilibrio y gol, sino que es una pieza fundamental en la presión tras pérdida. Para el duelo en el Carlos Belmonte, se espera que el técnico rote la plantilla, dando entrada a nombres como Ferran Torres para cubrir la vacante en el extremo derecho.

El club monitorizará la evolución del aductor del brasileño día a día, con la esperanza de que pueda reincorporarse al grupo para el próximo compromiso liguero del fin de semana.