Así fue el golazo de Raphinha para guiar al Barcelona a la cima de LaLiga

El Barcelona logra ampliar distancias casi de forma inmediata. Tremendo el error de Costas, que pierde el balón ante Raphinha y le regala el mano a mano. El brasileño definió de forma exquisita con una vaselina para superar la salida de Aarón Escandell.

El séptimo gol del brasileño en LaLiga llegó en el minuto 57 del segundo tiempo, cinco minutos después que su compañero Dani Olmo abriera el marcado. La anotación de Raphinha le permite a su equipo allanar el camino al triunfo y a la cima de la tabla de posiciones.

Número de Raphina en la temporada

En lo que va de temporada, el brasileño ha dado tres asistencias en trece partidos que ha disputado. Asimismo, el gol de goy es el tercero que marca desde la posición de extremo izquierdo. Recordemos que Raphinha a principios de la temporada 2025-26 estuvo lesionado y se perdió casi dos meses de acción.

Próximo partido del Barcelona

El conjunto azulgrana con el triunfo sobre el Real Oviedo, ahora se concentrará en el partido frente al Copenhague FC por la última fecha de la fase de liga de la Champions League el próximo miércoles 28 de enero. El Barcelona necesita ganar y que al menos que Chelsea o Newcastle no pasen del empate para meterse de forma directa a los octavos y evitar la ronda de playoff.