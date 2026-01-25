Fútbol Español

Así fue el golazo de Raphinha para guiar al Barcelona a la cima de LaLiga

El triunfo del conjunto azulgrana le garantiza terminar la jornada 21 en la cima de la tabla de posiciones, solo un punto por encima del Real Madrid 

Por

Meridiano

Domingo, 25 de enero de 2026 a las 01:08 pm
Así fue el golazo de Raphinha para guiar al Barcelona a la cima de LaLiga
Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona logra ampliar distancias casi de forma inmediata. Tremendo el error de Costas, que pierde el balón ante Raphinha y le regala el mano a mano. El brasileño definió de forma exquisita con una vaselina para superar la salida de Aarón Escandell.

NOTAS RELACIONADAS

El séptimo gol del brasileño en LaLiga llegó en el minuto 57 del segundo tiempo, cinco minutos después que su compañero Dani Olmo abriera el marcado. La anotación de Raphinha le permite a su equipo allanar el camino al triunfo y a la cima de la tabla de posiciones.

Número de Raphina en la temporada 

En lo que va de temporada, el brasileño ha dado tres asistencias en trece partidos que ha disputado. Asimismo, el gol de goy es el tercero que marca desde la posición de extremo izquierdo. Recordemos que Raphinha a principios de la temporada 2025-26 estuvo lesionado y se perdió casi dos meses de acción. 

Próximo partido del Barcelona

El conjunto azulgrana con el triunfo sobre el Real Oviedo, ahora se concentrará en el partido frente al Copenhague FC por la última fecha de la fase de liga de la Champions League el próximo miércoles 28 de enero. El Barcelona necesita ganar y que al menos que Chelsea o Newcastle no pasen del empate para meterse de forma directa a los octavos y evitar la ronda de playoff. 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Kylian Mbappé LVBP LaLiga NFL Stephen Curry
Domingo 25 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol