El Real Madrid dicta la pauta salarial: dominio absoluto en la élite de La Liga

El ecosistema financiero de La Liga española ha revelado sus cifras más recientes, y los datos confirman una realidad contundente: el Real Madrid no solo domina el terreno de juego, sino que ha blindado su proyecto deportivo con los contratos más altos del país. En el último ranking de los salarios más elevados de la competición, la entidad blanca ocupa cuatro de los cinco primeros puestos, consolidando su estatus como el gigante económico del fútbol español.

Mbappé: En la cima de la pirámide

A la cabeza de esta lista se encuentra Kylian Mbappé. El astro francés percibe un salario anual de 31.3 millones de euros, una cifra que lo sitúa como el jugador mejor pagado de España y el eje central del esquema madridista. Detrás de él, su compañero de ataque Vinicius Jr. percibe 25 millones de euros, reflejando su importancia como uno de los activos más valiosos del club.

El dominio merengue continúa en la tercera y cuarta posición con David Alaba (22.5 millones de euros) y Jude Bellingham (20.8 millones de euros). Es notable que Bellingham, a pesar de su juventud y su impacto inmediato, comparta el cuarto peldaño con el único jugador fuera del Real Madrid en el top 5: Jan Oblak. El portero del Atlético de Madrid iguala los 20.8 millones de euros del inglés, siendo la pieza más costosa de la plantilla dirigida por Diego Simeone.

Radiografía de los sueldos más altos de La Liga

Basado en los datos actuales, el top 5 de remuneraciones queda distribuido de la siguiente manera:

Kylian Mbappé (Real Madrid): €31.3M

Vinicius Jr. (Real Madrid): €25M

David Alaba (Real Madrid): €22.5M

Jude Bellingham (Real Madrid): €20.8M

Jan Oblak (Atlético de Madrid): €20.8M

Mientras que el Real Madrid ha logrado concentrar un talento galáctico con salarios que superan los 20 millones, otros clubes históricos enfrentan realidades más ajustadas. La presencia de Oblak como el guardián de los salarios fuera de Chamartín demuestra que, para competir por los títulos, la inversión en figuras clave sigue siendo la prioridad absoluta para los grandes de la capital.