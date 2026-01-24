Tabla de posiciones en LaLiga tras la victoria del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid cumplió con su misión en la jornada 21 de LaLiga y ganó un complicado compromiso ante el Villarreal en el Estadio La Cerámica, con dos tantos de Kylian Mbappé para el definitivo 0-2.

Ese triunfo vino a ser clave para los merengues por dos razones puntuales. La primera, porque consigue meter presión a Barcelona, que necesita ganar este domingo 25 de enero al Real Oviedo para retomar la cima del torneo.

Y a su vez, la victoria llegó oportunamente para los madridistas porque alejan a quien venía siendo uno de lo más cercanos en la tabla. El submarino amarillo llegó a la fecha con 41 puntos y un encuentro menos, un escenario que pintaba ideal para recortar camino con los merengues.

Sin embargo, lo que terminó ocurriendo ha sido que el equipo de Álvaro Arbeloa llegó a las 51 unidades y espera el resultado del juego de los culés, que afrontarán ese cotejo con 49 puntos en su haber.

¿Cómo cerró el top 5 de LaLiga?

A falta de los partidos que completarán la jornada, el Villarreal se mantiene en esa tercera casilla con esos 41 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid, que de ganar su compromiso ante Mallorca, en un encuentro en el que serán locales en Madrid, tendrán en solitario ese lugar.

A su vez, la quinta casilla de Espanyol también peligra, después de caer 3-2 contra el Valencia y quedarse con 34 puntos, una cifra que puede superar el Betis (42) si vence como visitante al Deportivo Alavés.

Por su parte, en la zona baja -el otro torneo que se juega por la permanencia- está el propio Alavés en la posición 18° con 19 unidades, solo seguido por Levante (17) y Oviedo (13), respectivamente.

El equipo que está en la delgada línea de esa zona baja de LaLiga, ahora mismo, es el Getafe, que registra 21 unidades y jugará su partido de la fecha contra Girona en el campo de Montivili.