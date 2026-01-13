Dos equipos de LaLiga se interesan por dos talentos Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

El mercado invernal de 2026 ha comenzado con una tendencia clara, LaLiga tiene la mira puesta en Venezuela.

Con el crecimiento competitivo de la selección nacional, varios clubes de primera línea han identificado en las piezas claves de la Vinotinto la solución para reforzar sus plantillas, poniendo sobre la mesa nombres que prometen dar el salto a una de las ligas más prestigiosas del mundo.

En Sevilla se pelean por dos criollos

Cristian Cásseres Jr.

El nombre que más ha sonado en las últimas horas en los pasillos del Ramón Sánchez-Pizjuán es el de Cristian Cásseres Jr. El mediocentro, que ha tenido una evolución notable en la Ligue 1, se ha convertido en la prioridad del Sevilla FC para dotar de músculo y salida técnica a su centro del campo.

Sin embargo, el Toulouse FC ha frenado la operación de seco. El club galo, consciente del valor de su jugador, ha tasado al venezolano en un mínimo de 14 millones de euros, rechazando la propuesta inicial.

Telasco Segovia

Al otro lado de la ciudad de Sevilla, el Real Betis Balompié sigue muy de cerca los pasos de Telasco Segovia. El joven criollo viene de firmar una temporada consagratoria en la MLS con el Inter Miami, donde su rendimiento junto a figuras como Messi y Suárez ha disparado su cotización.

"Telasquito", quien ya tuvo una etapa en Europa con la Sampdoria y el Casa Pia, busca una revancha en el viejo continente. Manuel Pellegrini valora su polivalencia y visión de juego, viendo en él un perfil ideal para el estilo bético.

Aunque por el momento, no han concretado ninguna oferta y las "Garzas" no tienen prisa por vender a uno de sus prospectos.

Sin dudas, el interés por el talento venezolano en Europa sigue creciendo y todo parece indicar que es cuestión de tiempo para que alguno logre dar el salto al máximo nivel.