La Conmebol hace homenaje a esta leyenda de la Vinotinto

Este 13 de enero, el fútbol sudamericano se viste de gala para celebrar el cumpleaños de una de las figuras más emblemáticas y respetadas de la última década en Venezuela, Tomás Rincón.

El actual mediocentro del Santos FC y capitán histórico de la Vinotinto cumple 38 años, consolidado como el máximo referente de jerarquía en el balompié criollo.

El mensaje de la CONMEBOL

La máxima entidad del fútbol sudamericano no dejó pasar la fecha por alto y, a través de sus plataformas oficiales, dedicó un emotivo reconocimiento al volante tachirense. Con una imagen que resalta su estampa de líder, la CONMEBOL destacó el hito más importante de su carrera internacional.

"¡El jugador con más presencias de la Selección Vinotinto! Feliz cumpleaños", publicó el organismo, exaltando al hombre que ha portado el brazalete de capitán con honor en eliminatorias, amistosos y múltiples ediciones de la Copa América.

Los números del "General"

Tomás Rincón ha tenido una carrera muy amplia, en la cual rompió diversos récords y jugó en varios clubes importantes. Su trayectoria lo sitúa en el olimpo del deporte nacional gracias a registros impresionantes: