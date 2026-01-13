Conoce al delantero que hace soñar a Venezuela desde Portugal

Suscríbete a nuestros canales

En una temporada donde los reflectores suelen apuntar a las grandes ligas, el nombre de Jesús "Chucho" Ramírez está reclamando su propio espacio a fuerza de goles.

El delantero merideño se ha convertido en la revelación absoluta de la Liga Portugal 2025-26, consolidándose como la referencia ofensiva del CD Nacional y tocando con fuerza la puerta de la selección absoluta de Venezuela.

Números positivos en Madeira

El desempeño de Jesús Ramírez con el Nacional no es solo bueno, es histórico para un delantero criollo en el país luso. En lo que va de certamen, el ariete de 27 años registra 12 goles en la Primera División (acumulando 13 en el cómputo general de la temporada tras sumar uno en la Taça de Portugal).

Su reciente hat-trick ante Santa Clara (empate 3-3) terminó de catapultarlo a la cima de la tabla de artilleros. Actualmente, el venezolano se codea con la élite del fútbol portugués:

Posición Jugador Equipo Goles (Liga) 1° Vangelis Pavlidis SL Benfica 17 2° Luis Javier Suárez Sporting CP 15 3° Jesús Ramírez CD Nacional 12 3° Samu Aghehowa FC Porto 12

¿El futuro "9" de la Vinotinto?

El gran momento de "Chucho" no se limita a su club. Recientemente, en un amistoso bajo la dirección interina de Fernando Aristeguieta, fue el autor del gol de la victoria (1-0) frente a Australia en Houston.

Con Salomón Rondón encarando el tramo final de su exitosa carrera, el debate en el entorno de la Vinotinto es inevitable. Expertos y aficionados coinciden en que Jesús Ramírez posee el perfil ideal para competir por el puesto de "9" y su estado de forma actual lo evidencia.

Gracias a sus actuaciones, el CD Nacional se mantiene peleando en la zona media de la tabla, alejándose de los fantasmas del descenso gracias a la efectividad de su artillero estrella. Si mantiene este ritmo, no sería extraño verlo dar el salto a un equipo de mayor jerarquía en el próximo mercado de fichajes.