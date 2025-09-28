Delantero Vinotinto se convierte en el héroe de su equipo en Portugal

Suscríbete a nuestros canales

El ariete venezolano Jesús "Chucho" Ramírez se erigió nuevamente como la figura clave del Clube Desportivo Nacional en la Primera División de Portugal. Con un gol decisivo, el vinotinto le dio a su equipo una valiosa victoria de 1-0 ante el Sporting Braga, un triunfo que tiene un peso enorme en la lucha por la permanencia.

Cabe destacar, que este es el segundo partido consecutivo, donde el ex Vitória Guimarães logra marcar y ser pieza fundamental en el ataque "alvinegro".

Un gol valioso en la tabla

El encuentro ante el Braga, un equipo habitualmente competitivo en la liga portuguesa, se mantuvo cerrado hasta que apareció la cuota goleadora de Jesús Ramírez. El tanto del venezolano fue el único gol del partido, demostrando su capacidad para influir directamente en los resultados del Nacional.

La anotación no es solo una estadística más, sino que se traduce en tres puntos vitales que permiten al equipo de Madeira tomar una distancia cómoda de la zona de descenso. Cada punto es crucial en esta etapa de la temporada, y asegurar la victoria contra un rival de mayor calibre inyecta una dosis de confianza esencial al vestuario.

Actualmente se ubican en la onceava posición de la tabla con siete unidades, producto de dos victorias, un empate y cuatro derrotas.

Cuarto gol de la temporada

Ahora bien, con este gol Jesús Ramírez ratifica su titularidad y consolida su estatus como el máximo referente ofensivo del Nacional. Este es el cuarto gol que el delantero venezolano anota en la presente temporada, una cifra que subraya su importancia en el esquema táctico del equipo.

Su eficacia de cara al arco es lo que ha mantenido a flote las esperanzas del Nacional, y actuaciones como la de esta jornada confirman que la apuesta por el talento vinotinto está dando frutos en la lucha por mantenerse en la élite del fútbol portugués.