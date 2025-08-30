Jesús Ramírez marcó en Portugal: ¿Debió entrar en la convocatoria de la Vinotinto?

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los delanteros venezolanos en el concierto internacional volvió a dar demostraciones de su gran presente en la previa del regreso a la acción de la Vinotinto y lo hizo no en una competición cualquiera, sino que en la primera división de Portugal. Se trata de Jesús Ramírez, quien milita actualmente en el Nacional.

El criollo volvió a encontrarse con las redes contrarias en el duelo de los suyos ante el Casa Pia, que finalizó con triunfo de Nacional firmado y sentenciado por el venezolano al minuto 42' del compromiso.

El ariete fue titular y aprovechó un centro desde la izquierda para enviarlo al fondo de esa valla defendida por el guardameta Patrick Sequeira, quien no tuvo nada que hacer ante el buen cabezazo del nacido en Tovar, Mérida.

Jesús Ramírez en racha y sin llamado a la Vinotinto

El ariete ya ha jugado cuatro partidos en esta temporada, con el disputado ante Casa Pia, en los que registra una suma de dos goles, el primero en esa cuenta lo firmó el pasado 17 de agosto contra el Rio Ave.

Luego también vio minutos en un complicado encuentro contra el Sporting de Portugal, jugando todo el partido, que finalizó en una fuerte derrota de 1-4 ante un club candidato a ganar el certamen portugués.

Sin embargo, todo lo anterior no le sirvió para ganarse un lugar en la reciente convocatoria de Venezuela dirigida por Fernando 'Bocha' Batista, en la que sí se incluyó a Kevin Kelsy y Josef Martínez, además del acostumbrado Salomón Rondón.

Ese listado de la Vinotinto buscará conseguir la clasificación venezolana a la Copa del Mundo o, por lo menos, quedarse con el cupo al repechaje mundialista, que se jugaría en marzo de 2026.